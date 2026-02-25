Canadá se suma al envío de ayuda humanitaria para Cuba

Cuba recibirá “de forma inmediata” 8 millones de dólares canadienses en ayuda humanitaria para la compra de alimentos.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que, ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para "ampliar el acceso a alimentos y nutrición" de los cubanos en situación vulnerable.

Ottawa explicó que los fondos serán entregados a socios "de confianza" con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo que garantizará que la ayuda "llegue directamente al pueblo cubano".

"Canadá continúa supervisando la situación en Cuba y mantiene un contacto estrecho con sus socios para evaluar y responder a las necesidades cambiantes", añadió la declaración.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que Ottawa no ha tratado con Washington la distribución de la ayuda humanitaria a Cuba.

"Esta es la política de exteriores de Canadá y estamos concentrados en la situación humanitaria", afirmó.

Con anterioridad, en el comunicado que informó sobre la ayuda humanitaria, la ministra canadiense dijo que "mientras el pueblo de Cuba afronta importantes dificultades, Canadá se solidariza y está proporcionando ayuda específica para atender las necesidades urgentes".

Canadá es la principal fuente de turistas para Cuba. En 2025, unos 754 mil canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12,4 % menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Pero desde el bloqueo energético impuesto por EU, las aerolíneas canadienses se han visto obligadas a suspender sus vuelos a la isla por la falta de combustible para la aviación, lo que está suponiendo un importante golpe a la economía cubana.

