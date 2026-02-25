Ucrania desmiente a Rusia sobre planes de armamento nuclear

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó este miércoles las afirmaciones hechas esta semana por el Kremlin sobre supuestos planes del Reino Unido y Francia de entregar armas nucleares a Ucrania, y atribuyó esta acusación a un intento ruso de distraer la atención de la situación en el frente.

"Normalmente, cuando Rusia no consigue victorias en el campo de batalla empieza a buscar un arma nuclear en el territorio de Ucrania. En Ucrania no hay armas nucleares, desgraciadamente", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta en Kiev con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, con el que acordó incrementar la cooperación bilateral.

Ucrania tuvo en su momento el tercer arsenal nuclear más importante del mundo, al que renunció en diciembre de 1994 a cambio de la promesa rusa —veinte años después incumplida con la anexión de la península de Crimea y el conflicto armado en el Donbás— de que respetaría plenamente su integridad territorial.

“Todos conocen las circunstancias de por qué y gracias a quién esto ocurrió”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo la víspera citando supuesta información obtenida por los servicios de inteligencia exterior rusos que el Reino Unido y Francia "trabajan activamente en las vías de suministro" de armas nucleares a Ucrania.

"Se trata de una flagrante violación de todas las normas y principios del derecho internacional" en materia de no proliferación nuclear, dijo también Peskov.

Portavoces oficiales del Reino Unido y Ucrania negaron el martes las afirmaciones de Peskov.

Francia a su vez respondió de forma sarcástica a través de su cuenta de X 'French Response': "Quinto año de la guerra de 'tres días'. 'La disuasión FR-UK (de Francia y el Reino Unido) es la amenaza'", decía el mensaje en respuesta al publicado por el Ministerio de Exteriores ruso citando el supuesto informe de inteligencia citado por Peskov.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

