Alianza regional: cinco países latinoamericanos coordinan acciones en materia de seguridad

En la reunión, los cinco funcionarios firmaron el Compromiso de Santiago, en el que se comprometieron a conformar un grupo de trabajo para mejorar la cooperación internacional en materia de seguridad, inteligencia, control migratorio, entre otras.

El presidente chileno, José Antonio Kast, inauguró el encuentro y destacó la importancia de impulsar el trabajo entre las diferentes naciones para hacer frente a los grupos organizados.

“Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”, comentó el presidente de Chile.

La cita reunió a los diferentes cancilleres, como el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, el canciller de Argentina, Pablo Quirno, el canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el canciller de Perú Carlos Pareja. De igual forma, estuvieron presentes Ministros de Seguridad de cada Estado.

¿Qué medidas se aplicarán?

Los mandatarios se comprometieron a elaborar “medidas concretas, medibles y verificables en cinco áreas prioritarias”: el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías; la coordinación fronteriza para el control del paso; la trazabilidad de flujos financieros ilícitos; la cooperación entre organismos técnicos nacionales y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes.

Como declaración en conjunto, los ministros aseguraron que la delincuencia organizada es una de las principales amenazas para la gobernanza, la seguridad y el desarrollo de la región. Además, debido a su naturaleza transfronteriza, agregó, los esfuerzos nacionales son “insuficientes” y deben complementarse con mayor cooperación política e intercambio de información.

“Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”, comentó el presidente de Chile. “Esto tiene que pasar de las palabras a los hechos¨.

NG