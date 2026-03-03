Bombardeos en aeropuertos de Irán y sin registro de bomba nuclear: lo último de la guerra

Israel intensificó este martes sus ofensivas aéreas contra Irán al bombardear un edificio en la ciudad de Qom donde debe llevarse a cabo la elección del próximo líder supremo, así como diversas terminales aéreas del país.

En medio de la escalada, ninguna de las dos naciones ha mostrado disposición a entablar negociaciones y, por el contrario, ambas presumen su capacidad militar para continuar con los ataques.

Mientras Estados Unidos e Israel sostienen que las acciones buscan frenar el desarrollo nuclear iraní, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reiteró este martes que no cuenta con pruebas que confirmen que Irán está construyendo un arma nuclear.

Estos son los acontecimientos más importantes del cuarto día de guerra contra Irán:

Nuevos bombardeos en Irán

El Ejército israelí atacó este lunes el edificio en la ciudad iraní de Qom de la Asamblea de Expertos, el cuerpo de clérigos que debe elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los clérigos en el edificio, según informó una fuente militar israelí.

Esa asamblea está compuesta por 88 clérigos chiíes, que en teoría deben reunirse lo antes posible tras la muerte de Jameneí para elegir al nuevo líder supremo por mayoría de votos.

También ha habido ataques de Israel a tres aeropuertos en Irán, entre ellos uno de Teherán y otro en el sur del país en el que alcanzó un avión en la pista, informaron medios iraníes.

No hay evidencias de bomba nuclear

El director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, insistió hoy en que OEIA nunca ha tenido información que indicara que Irán tuviera un plan estructurado para construir una bomba atómica: "Sí, hay muchos motivos de preocupación (sobre el programa nuclear iraní), pero no iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana", señaló Grossi en una entrevista con CNN desde Viena.

EU e Israel han justificado sus ataques, en parte, argumentando que Irán estaría tratando de fabricar armas atómicas, algo que Teherán niega.

"Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear", reiteró hoy el diplomático argentino.

El tono bélico no se rebaja

Ni Irán ni Estados Unidos e Israel parecen querer ceder un ápice en el tablero bélico. Todos niegan querer volver a negociar y alardean de su capacidad militar y de lanzar ataques.

Desde EEUU: El presidente Donald Trump aseguró que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar. "Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo ya no existen. Quieren hablar. Yo dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió

Trump en su red Truth Social

Desde Israel: El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que atacará "aún con más fuerza" a Irán y a Hizbulá. "Seguimos atacando a Irán con fuerza. Nuestros pilotos sobrevuelan los cielos de Teherán y también los del Líbano. Hizbulá cometió un grave error al atacarnos", dijo Netanyahu desde la base aérea de Palmajim (centro de Israel), según un comunicado de su oficina.

Irán: El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses, y subrayó que "el único lenguaje posible con EU en este momento es el de la defensa". Además, el portavoz de Defensa, el general RezaTalaei Nik, aseguró que están preparados para una guerra larga.

Descontento de los árabes

Los ataques con misiles y drones de Irán a los países del golfo Pérsico prosiguen, entre ellos, uno con dos drones a la embajada estadounidense en Kuwait. Estados Unidos ha cerrado esa embajada y la de Arabia Saudí (también la del Líbano) y los países árabes siguen mostrando su descontento con Teherán.

Kuwait: El Gobierno condenó el ataque iraní a la embajada estadounidense en su país y dijo que se reserva el derecho a "tomar todas las medidas y acciones necesarias para proteger su seguridad, la de sus territorios y sus ciudadanos".

EAU: El Gobierno advirtió a Irán de que los ataques a su territorio son "injustificados y tendrán graves repercusiones". De momento, anunció el cierre de su embajada en Teherán y la retirada del embajador. Este país ha confirmado 3 muertos y 68 heridos en los ataques iraníes.

Catar: El Ministerio de Exteriores dijo que evitó un ataque iraní en el aeropuerto de Hamad, en Doha, y que Irán no les había advertido de los ataques, que "no quedarán sin respuesta".

Arabia Saudí: El Ministerio de Exteriores condenó el ataque a la embajada kuwaití e insistió en su derecho a la defensa, incluyendo la opción de responder ante cualquier agresión.

El balance de víctimas

La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado sábado. Entre ellos, el fallecido líder supremo de Irán Alí Jameneí, que tomó la "elección consciente" de quedarse en su lugar de trabajo, en Teherán, cuando sucedieron los ataques de Israel y Estados Unidos, según dijo hoy el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei.

En Líbano, desde que Israel comenzara el lunes los bombardeos, el Ministerio de Salud ha confirmado 40 muertos y 246 heridos.

Israel sigue informando desde el domingo de 10 muertos en los ataques iraníes.

