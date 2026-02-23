Bloqueos en Jalisco llevan a España a pedir registro consular a sus ciudadanos

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, exhortó este lunes a los turistas españoles y a los ciudadanos que se encuentren temporalmente en México a comunicarse con alguno de los consulados de España en el país para registrarse. La recomendación surge ante los episodios de violencia que se han intensificado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación.

"Hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren, o bien por turismo o por motivos profesionales, de paso en estos momentos en México, y especialmente en la demarcación consular de Guadalajara, y que por lo tanto no nos consten en nuestro registro de matrícula consular, que se pongan en contacto con el consulado", dijo en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas.

El ministro explicó que los números de teléfono -normales y de emergencia- de los tres consulados generales en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, están "a plena disposición" de los ciudadanos en la página web del Ministerio, "precisamente para situaciones como esta".

La Embajada de España y los consulados generales informaron este lunes de que están en contacto con los españoles afectados por la escalada de violencia que se vive en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos de la droga más buscados, abatido este domingo en un operativo con los servicios de inteligencia de Estados Unidos en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

En respuesta a la acción, comenzaron los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del Cártel Nueva Generación, que se extendieron por varias zonas del país, con vehículos incendiados y carreteras cerradas.

El consulado de España en Guadalajara, una de las ciudades más afectadas, instó hoy a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de "permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable".

Ante los bloqueos, el ministro remarcó que algunos grupos de españoles "están teniendo dificultades" tanto para la movilidad en los aeropuertos como "en torno a algunos hoteles".

"Pero estamos en contacto con ellos, intentando solventar lo antes posible la situación en la que se encuentran", añadió Albares, que aseguró seguir "muy de cerca" la situación en el país.

