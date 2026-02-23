Portugal llama a sus ciudadanos en México a la cautela tras la muerte de "El Mencho"

Portugal recomendó este lunes a sus ciudadanos que se encuentren en México limitar cualquier desplazamiento que no sea imprescindible, debido al repunte de la violencia registrado tras la muerte, el domingo, de “El Mencho”, identificado como uno de los narcotraficantes más buscados y líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

Desde Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, pidió a los portugueses en territorio mexicano actuar con “máxima cautela y prudencia” ante la situación.

Y recordó que la situación es "preocupante".

La Embajada de Portugal en México lanzó una advertencia similar en sus redes sociales, tanto para turistas portugueses como residentes, de evitar los traslados innecesarios, en especial en "los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas".

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras la muerte el domingo de El Mencho en un operativo con inteligencia de Estados Unidos., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años, murió cuando era trasladado vía aérea a la Ciudad de México por fuerzas federales tras un operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, realizado con apoyo de información proveniente de Estados Unidos, según informó la Defensa de México.

