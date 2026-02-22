El embajador de EU en México, Ronald Jhonson, se sumó al reconocimiento de las autoridades mexicanas que participaron en el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

"Reconozco al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad por su profesionalismo y determinación en la operación dirigida contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', lider del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de generar violencia en nuestras comunidades", compartió a través de su cuenta oficial de X.

En su mensaje, el embajador también expresó su respeto y solidaridad con las y los funcionarios mexicanos y los elementos de seguridad que se enfrentan a estos grupos criminales todos los días, "a menudo con un alto riesgo personal".

"Esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes. Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos", señaló Ronald Jhonson.

Así, el embajador se suma al reconocimiento que también expresaron Cristopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, y la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien además confirmó que Estados Unidos apoyó a México con labores inteligencia en el operativo donde murió el líder del CNG.

Reconocimiento a las Fuerzas de Seguridad de México y a la Cooperación Bilateral �������� pic.twitter.com/GtFGbPELwS — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 23, 2026

SV