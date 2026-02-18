Bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba no impide el apoyo de estos países

La crisis en Cuba por la ausencia de flujo de petróleo debido al bloqueo energético que mantiene Estados Unidos sobre la isla ha generado distintas respuestas de ayuda en América Latina. La isla caribeña vive una situación crítica desde que se ha detenido el acceso de combustible desde Venezuela a partir de la detención de Nicolás Maduro. Adicionalmente, el gobierno de Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a cualquier país que venda hidrocarburos a Cuba.

No obstante, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado un esquema de ayuda humanitaria enviado a Cuba entre el que destaca algo de petróleo. En ese sentido, la Presidenta de México ha asegurado que el envío de ayuda humanitaria con rumbo a la isla continuará e incluso se abrieron centros de acopio para incluir alimentos y algunas otras solicitudes realizadas desde la isla.

Aunque México no es el único en mandar ayuda a Cuba. En Chile, Boric anunció el aporte de un millón de dólares a Cuba.

Los otros aliados de La Habana son Brasil, Venezuela y Nicaragua, sin embargo, estos tres han dejado en el aire la confirmación de envío de ayuda, más allá de pronunciarse en contra de las políticas que llevan presión desde Washington.

Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, criticó la embestida de Estados Unidos. El país del sur de América en 2025 aceptó el ingreso de profesionales sanitarios cubanos a través del convenio con la Organización Panamericana de la Salud. Hasta ahora, el envío de brigadas médicas al extranjero es la principal fuente de ingreso de divisas de Cuba.

Por su parte, Delcy Rodríguez en Venezuela también condenó las presiones de Trump y reiteró la "solidaridad de Caracas" con la isla. Sin embargo, hasta el momento no ha llegado la ayuda en especie.

Por último, Nicaragua, dirigido por Daniel Ortega, expresó su rechazo a las sanciones anunciadas por Estados Unidos.

Mientras tanto, la situación en Cuba se agrava a la espera de las mediaciones que México hace con el gobierno de Trump.

