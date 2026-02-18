Equipos de rescate trabajan este miércoles a marchas forzadas para localizar con vida a nueve esquiadores desaparecidos luego de una avalancha registrada el martes en un destino turístico del norte de California, región que ha sido impactada por una tormenta durante varios días consecutivos.

La avalancha fue reportado alrededor del mediodía en el área de Castle Peak, en la cordillera de la Sierra Nevada, cerca del Lago Tahoe, una de las zonas más concurridas por aficionados a los deportes de invierno.

Te recomendamos: Bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba no impide el apoyo de estos países

Los esquiadores pertenecían a un grupo de 15 personas, que incluía a cuatro guías, que quedó atrapado por la nieve.

Seis personas sobrevivieron y fueron rescatadas anoche, al menos dos tuvieron que ser llevadas al hospital por heridas.

Inicialmente el Departamento del Alguacil del condado de Nevada informó que eran 16 las personas que habían sido afectadas por la avalancha, pero tras el rescate inicial rebajó el número a quince.

Lee también: Cuba refuerza lazos con Rusia tras agravarse escasez de combustible

Las condiciones meteorológicas han dificultado el rescate y la búsqueda de los desaparecidos.

El incidente podría convertirse en una de las avalanchas más mortíferas en Estados Unidos en décadas sino son encontrados con vidas los esquiadores.

Antes del incidente, el Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una alerta de avalancha que se extendió hasta esta mañana.

El centro registró de 60 a 90 cm de nieve nueva entre el lunes y el martes en esa región.

Varias tormentas azotan a California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve en las alturas. Este miércoles las autoridades del condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles, reportaron un muerto por las lluvias que azotan el sector.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA