Cuba refuerza lazos con Rusia tras agravarse escasez de combustible

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba realizó este miércoles una visita oficial a Moscú, en un contexto marcado por los apagones y la severa escasez de combustible que afecta a la isla, situación que se ha intensificado a raíz del embargo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Durante su estancia , Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo un encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov , y tenía previsto reunirse posteriormente con el presidente Vladímir Putin, como parte de la agenda diplomática entre ambas naciones.

Lavrov instó a Washington a abstenerse de bloquear Cuba, que ha tenido dificultades para importar petróleo para sus centrales eléctricas y refinerías después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles a cualquier nación que vendiera petróleo a La Habana.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, pedimos a Estados Unidos que muestre sentido común, adoptar un enfoque responsable y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo marítimo", Lavrov dijo durante las conversaciones con Rodríguez.

Además, prometió que Moscú "seguirá apoyando a Cuba y a su pueblo en la protección de la soberanía y la seguridad del país".

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que "Rusia, como muchos otros países, se ha pronunciado sistemáticamente en contra el bloqueo a la isla".

"Tenemos nuestras relaciones con Cuba y valoramos mucho estas relaciones", dijo Peskov a reporteros. "Y tenemos la intención de seguir desarrollándolas, por supuesto, en tiempos difíciles, brindando la asistencia adecuada a nuestros amigos".

Preguntado por si el envío de combustible a Cuba podría entorpecer el reciente acercamiento entre Moscú y Washington, Peskov respondió que "no creemos que estos asuntos estén relacionados".

Putin ha elogiado los esfuerzos de Trump para mediar para el final de la guerra en Ucrania, y el Kremlin y la Casa Blanca han discutido formas de reactivar sus lazos económicos.

Venezuela, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, dejó de vender crudo a la isla en enero, después de que Estados Unidos capturó al entonces presidente, Nicolás Maduro, en una redada nocturna en Caracas y lo trasladó en avión a Nueva York para enfrentar acusaciones de narcotráfico.

El medio ruso Izvestia reportó la semana pasada, citando a la embajada del país en La Habana, que Moscú se estaba preparando para enviar un cargamento humanitario de combustible a la capital cubana en un futuro cercano. El embajador ruso en Cuba, Viktor Koronelli, indicó el lunes que el Kremlin estaba revisando los detalles para organizar la asistencia a Cuba, pero no ofreció más detalles.

Las escasez de combustible en Cuba ya ha obligado a las agencias turísticas rusas a dejar de vender paquetes de viajes a la isla, después de que el gobierno cubano dijo que no proporcionará combustible a los aviones que aterricen allí.

