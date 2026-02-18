El pasado martes por la tarde, oficiales de las Bases 1, 2 y la Brigada 249 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendieron el reporte de un incendio en una fábrica y almacén de productos de madera ubicados sobre el cruce entre las avenidas Del Agua y Juan Manuel Ruvalcaba en Santa Lucía.

Cuando llegaron los Bomberos de Zapopan, el inmueble ubicado sobre carretera a Nextipac, se enconraba completamente envuelto en llamas. Por lo que, de inmediato, los oficiales hicieron labores con líneas de agua a presión para lograr su control.

Pese a la rápida acción de los elementos, el fuego se extendió hasta una vivienda contigua afectando el menaje de dos habitaciones sin afectaciones humanas o personas lesionadas.

Con sus labores, los Bomberos de Zapopan evitaron que el incendio se propagara a otros dos domicilios contiguos.

Durante el combate fue necesario realizar el cierre preventivo de algunas vialidades.

Una vez controlado el fuego se realizaron labores de supervisión y enfriamiento para evitar reactivaciones en el área sensible.

¿Cómo reportar un incidente a Bomberos de Zapopan?

En caso de cualquier incidente que deba ser atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse directamente a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que la atención rápida puede ayudar a evitar que aumente el riesgo debido al incidente.

