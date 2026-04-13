Bloqueo de Ormuz por parte de EU es ilegal; pierde Trump sin lograr acuerdo de paz con Irán: expertos

Con la caída de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, Donald Trump es el bando "perdedor" y enfrenta mayores presiones mientras se prolonga la guerra en Medio Oriente, afirmaron especialistas. El alza en los precios del petróleo –que superaron los 100 dólares por barril- , el rechazo del conflicto por parte de la comunidad internacional y las elecciones intermedias en Estados Unidos obligarán al presidente estadounidense a buscar una salida "pronto" de la situación, en medio de una escalada militar tras el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Tzinti Ramírez, especialista en relaciones internacionales y académica del Tecnológico de Monterrey, indicó que el bloqueo de la Marina estadounidense de Ormuz es ilegal, pues se trata de territorio compartido por Omán e Irán. Además, China expresó una declaración frontal contra Estados Unidos por interferir con sus rutas y acuerdos comerciales.

"Lo que está haciendo Donald Trump es ilegal: es esencialmente convertir a la marina estadounidense en una agresor contra otros países que saliendo del Estrecho de Ormuz quisieran entrar en aguas internacionales. Estacionando la Marina de Estados Unidos ahí, lo que hace es ponerse en una potencial agresión, obstaculización del derecho de libre tránsito en aguas internacionales", aclaró.

La experta precisó que Trump "no tiene muy claro cómo salir de la guerra". Afirmó que las exigencias de Estados Unidos en la mesa de negociación no han sido cumplidas porque Irán ha resistido los ataques estadounidenses e israelíes. El magnate neoyorkino no ha cumplido los objetivos planteados –como destituir al régimen islámico y acabar con la producción nuclear iraní-, mientras que en su país crece el descontento por la guerra y por el vicepresidente, J.D. Vance.

Los aliados europeos también han condenado el ataque y llaman a concretar un acuerdo de paz, al tiempo que las defensas de Irán siguen estables y Trump enfrentará elecciones intermedias en noviembre –donde se votarán curules en ambas cámaras de legisladores y más de 30 gubernaturas-. Por ello, la académica considera que "es probable que (la guerra) termine con declaraciones falsas por parte de la administración Trump, como ya lo han venido haciendo. Declaran la victoria, tratan de tergiversar la narrativa para hacer parecer que la Operación Furia Épica ha sido un éxito, cuando en realidad no lo es".

"Militarmente no han derrotado a Irán, y no es posible que lo hagan, y además tampoco es viable y completamente ilegal el tipo de amenazas que ha esgrimido Donald Trump contra Irán, como el de terminar con una civilización entera. Eso es hablar de crímenes de guerra abiertamente", anotó.

Por su parte, Carlos Cordero, experto en relaciones internacionales y académico del ITESO, apuntó que "Estados Unidos está haciendo despliegues de poder más allá de la legitimidad que el derecho internacional le pueda otorgar. Esta acción (el bloque de Ormuz) nos habla de una respuesta frente al fracaso de las negociaciones en Islamabad".

Estados Unidos e Israel subestimaron la capacidad de resistencia de Irán, aseguró, y Estados Unidos no buscaría ocupar militarmente el país como lo hizo con Irak en 2003, debido a los costos y a las consecuencias que traería. En la narrativa, Donald Trump está perdiendo la guerra, subrayó.

Advirtió que las posturas erráticas del mandatario estadounidense generan incertidumbre sobre el fin del conflicto, pero "el pulso para saber cuánto se va a estirar este conflicto tiene mucho que ver con la agenda y habilidad que tenga Israel de presionar a Estados Unidos para que se mantenga en sus posturas".

En ese sentido, puntualizó que el objetivo de Israel es "reducir a cero las capacidades de agresión de Irán", de ahí el ataque que perpetró contra Líbano aun cuando se había logrado un de cese al fuego en la región. Sin un acuerdo de no agresión por parte de su vecino, Irán no negociará la paz con Estados Unidos, manifestó.

"Están rotos los acuerdos y precisamente Irán es consciente de las afectaciones a Estados Unidos, por eso no ha bajado la barra. El nivel de petición de Irán no ha reducido o no quieren ceder porque ellos saben que de esta manera están desgastando a Estados Unidos; está desgastado en las negociaciones. […]. No hay voluntad de ninguna de las partes por resolver el conflicto", sentenció.

MF