Bad Bunny queda libre de sanciones tras investigación por su show en el Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny no enfrentará sanciones tras su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, pese a la ola de críticas que surgieron después de su presentación.El pasado 8 de febrero, el intérprete hizo historia al encabezar el primer show de medio tiempo completamente en español en uno de los escenarios más vistos e influyentes de Estados Unidos. Su actuación fue celebrada por millones de seguidores como un momento clave para la música latina; sin embargo, también generó inconformidad en algunos sectores conservadores.Entre las voces críticas destacó la del legislador Randy Fine, quien solicitó formalmente que se iniciara una investigación en contra del artista, conocido como el "Conejo Malo". El funcionario envió una carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), en la que argumentó que parte del repertorio —incluyendo temas como Safaera, Mónaco y EoO— contenía lenguaje considerado obsceno y coreografías que calificó como inapropiadas para una transmisión de alcance masivo.Ahora, y de acuerdo con información del New York Post, la FCC (por sus siglas en inglés) determinó que no hay evidencia suficiente para sancionar a Benito.Tras una extensa investigación, la comisión aseguró que el show no transgredió ninguna regla de transmisión pública, pues la versión en vivo censuró cualquier palabra que pudiera ser considerada ofensiva o que hiciera referencias explícitas.La decisión implica que ni Bad Bunny, ni la NFL, ni la cadena que transmitió el juego enfrentarán multas, revisiones de licencias u otras penalizaciones. Además, el medio estadounidense reveló que el caso fue cerrado "a menos que surja nueva evidencia".El espectáculo de Benito se convirtió en uno de los más vistos de la historia, y uno de los más polémicos. Los sectores conservadores se dijeron en contra; incluso, organizaron su propio show de medio tiempo el cual estuvo encabezado por Kid Rock y fue transmitido en YouTube.