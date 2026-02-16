Costa Rica pide a sus ciudadanos volver al país ante la crisis actual en Cuba

Tras la situación actual que está atravesando Cuba, el gobierno de Costa Rica, por medio de un comunicado publicado por la cancillería este lunes, solicitó a sus ciudadanos costarricenses que eviten hacer viajes no esenciales a la isla cubana y, para quienes ya se encuentran allí, que salgan lo antes posible y vuelvan a su patria.

Esto ante la crisis de combustible, alimentos y electricidad que está atravesando ese país, que suma a la problemática que ya mantenía de una recesión económica, la presión inflacionaria, escasez de suministros y medicamentos que se ha estado agravando en los últimos años.

"Debido al agravamiento de la escasez de combustible, electricidad y productos básicos, como alimentos, agua y medicamentos en Cuba, se insta a todos los costarricenses que permanecen en la isla a salir de ella mientras haya vuelos comerciales disponibles. De igual manera se recomienda la suspensión de viajes no esenciales a Cuba", indicó el comunicado.

El pronunciamiento también advierte que "las posibilidades de evacuar a costarricenses, ya sea residentes o turistas en caso de emergencia son muy limitadas" y que el gobierno "no dispone de los recursos económicos ni materiales necesarios para llevar a cabo este tipo de operaciones".

¿Qué está pasando en Cuba?

Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética, marcada por la escasez de productos básicos, la falta de combustible y frecuentes apagones, un contexto que las autoridades cubanas atribuyen en gran medida al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, además de factores internos y al impacto acumulado de la pandemia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el pasado 29 de enero a través de una orden ejecutiva con aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a La Habana.

La isla lleva varios años sumida en una de sus peores crisis debido entre otros factores a la ineficiencia de su sistema económico centralizado y traducida en desabastecimiento de combustible, alimentos, medicinas y otros productos básicos.

KR