Gisèle Pelicot transforma el dolor en un mensaje de vida en su nuevo libro

Gisèle Pelicot, reconocida a nivel internacional como un símbolo en la lucha contra la violencia sexual, lanza este martes sus memorias tituladas “Et la joie de vivre”, publicadas en español como “Un himno a la vida”, con una edición simultánea en una veintena de idiomas.

En el libro, Pelicot —quien fue víctima de violaciones cometidas por decenas de hombres mientras era drogada con somníferos y ansiolíticos, sin su consentimiento y a instancias de su entonces esposo— narra por primera vez en voz propia su trayectoria personal.

Desde una infancia marcada por dificultades hasta su vida matrimonial, su desarrollo profesional y su experiencia como madre, la autora reconstruye su historia con un mensaje centrado en la búsqueda de la felicidad y la preservación de la dignidad, tal como adelantó en entrevistas previas a la publicación.

Además de relatar su experiencia, Gisèle Pelicot reflexiona sobre la reconstrucción personal tras la violencia sufrida durante casi una década. Y, en vísperas de su publicación, declaró que desea visitar a su exmarido en prisión para "comprender" las razones de su traición, como parte de su proceso de sanación.

Esta septuagenaria se convirtió en un símbolo feminista mundial por su resiliencia ante la gravedad de los hechos y, entre otras cosas, haber decidido que el proceso judicial sobre sus violaciones, conocido como el 'juicio de Mazan', fuese a puerta abierta para que "la vergüenza cambie de bando".

Ese gesto de renunciar al anonimato y exigir que las audiencias fueran públicas fue interpretado como un acto de valentía que trasladó la vergüenza del delito a los agresores.

El libro de Gisèle Pelicot, quien iniciará una gira de promoción de su libro con visitas a varias capitales -estará en Madrid y Barcelona la primera semana de marzo-, ha sido escrito junto a la periodista y novelista Judith Perrignon y se publicará en simultaneidad con Latinoamérica, la edición francesa y otros 20 idiomas en todo el mundo.

La librerías se preparan para el lanzamiento mundial

Librerías de todo el mundo se preparan ya para su venta, que se perfila exitosa, según vaticinó la encargada de Fontaine V.H. de París, Caroline Paumier.

El libro "tendrá mucho éxito" porque contiene "declaraciones importantes" que "ayudarán a muchas mujeres y hombres", dijo Paumier, al mostrar algunos de los ejemplares que este martes pondrá a la venta.

"Es a la vez una figura de víctima, pero sobre todo de dignidad, de mujer combativa. Y de algo de esperanza, también porque su libro termina en una nota de esperanza y de voluntad de vivir a pesar de la violencia", manifestó la encargada de la librería parisina.

Para esta librera, "el nivel de barbarie que se ha revelado, en la esfera íntima de una mujer, es un evento fuera de lo común. Es algo que uno intuye, que sabe que algunas mujeres han vivido y tal vez algunos hombres también, pero a este nivel, a este grado, es algo nunca visto", añadió.

Gisèle Pelicot podrá explicar en sus memorias "su verdad" porque nunca antes "había podido hablar directamente de la forma en la que lo ha hecho ahora, que es la que ella ha escogido", concluyó.

