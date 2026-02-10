Bad Bunny: ¿Cuánto puede pagar tras la denuncia de los congresistas de EU?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, encabezado por el artista puertorriqueño Bad Bunny, generó descontento entre varios congresistas republicanos , quienes este lunes solicitaron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos imponer multas y sanciones penales contra el cantante y ejecutivos de la NFL por el uso de lenguaje obsceno y presuntas faltas a la moral transmitidas durante el show , las cuales —afirman— violan el reglamento de radiodifusión del país.

El congresista Randy Fine, representante de un distrito de Florida, ha liderado esta ola de indignación, al señalar que el espectáculo fue “ilegal” por contener palabras y expresiones que, al ser traducidas al inglés, serían imposibles de transmitir en la televisión abierta estadounidense.

“No se puede decir la palabra que empieza con ‘f’ en vivo. El asqueroso espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny fue ilegal. Si hubiera dicho esta letra y toda la demás porquería pornográfica y repugnante en inglés en vivo, la transmisión habría sido cancelada y las multas habrían sido enormes”, escribió el legislador.

Por su parte, Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, se unió a las críticas tras publicar una carta dirigida al Comité de Energía y Comercio del Congreso, en la que solicitó una investigación amplia contra la NFL y la cadena NBC por “facilitar esta transmisión indecente”. En el documento, afirmó que las canciones interpretadas por el cantante “glorificaban abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones atroces”, además de incluir movimientos y bailes explícitos.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music fue pura obscenidad, transmitida descaradamente por televisión nacional para que todas las familias estadounidenses lo presenciaran”, señaló.

¿Qué pasará tras la denuncia de los congresistas?

De acuerdo con declaraciones del representante de Misuri, Mark Alford, los republicanos ya abrieron una investigación en el Congreso para esclarecer los hechos y determinar si se amerita imponer sanciones.

Alford subrayó que este caso sería incluso más grave que el del medio tiempo del Super Bowl 2004, cuando el pecho de la cantante Janet Jackson quedó expuesto ante las cámaras durante su presentación con Justin Timberlake, aunque de momento no se tiene más avance.

¿Cuánto podría pagar Bad Bunny de multa por su show en el Super Bowl?

Las denuncias de los congresistas se basan en las normas establecidas por la Comisión Federal de Comunicaciones, las cuales indican que cualquier contenido indecente, obsceno o profano no puede transmitirse en radio o televisión abierta.

Retomando el caso de Janet Jackson, cuyo incidente derivó en una multa de 550 mil dólares para la cadena CBS, se presume que, de existir consecuencias legales, tanto Bad Bunny como los demás implicados en la transmisión podrían enfrentar una sanción similar o incluso mayor. No obstante, la mayor parte de la responsabilidad legal recaería en los organizadores del evento, quienes poseen las licencias y permisos para televisar el Super Bowl.

