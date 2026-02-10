Trump amenaza a Irán: ataque militar si fallan negociaciones en Omán

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan, en esta ocasión Donald Trump volvió a amenazar a la otra nación con una acción militar a gran escala en su contra si las negociaciones en Omán fracasan , asegurando que está considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente para reforzar la presión de Teherán.

El mandatario declaró a medios estadounidenses que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo", pero advirtió que, si no lo hacen, Washington podría tomar medidas "muy duras", tal cual lo hicieron en junio del año pasado, cuando comenzaron las disputas.

De acuerdo con reportes de prensa, Trump analiza desplegar un segundo grupo de combate de portaaviones en la región como contingencia ante el fracaso de las conversaciones, en un contexto de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán en Omán para limitar el programa nuclear iraní.

Las tensiones aumentan, Irán responde

Las tensiones han aumentado en las últimas semanas. A comienzos de febrero, fuerzas estadounidenses derribaron un dron iraní que se acercó al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en un episodio que reflejó el clima de confrontación entre ambos países.

Irán, por su parte, advirtió que respondería contra bases militares estadounidenses en la región si Washington ordena un ataque, mientras las negociaciones siguen marcadas por la desconfianza mutua y posiciones difíciles de conciliar.

La administración Trump sostiene que Teherán debe frenar el enriquecimiento de uranio y sus programas de misiles, mientras el gobierno iraní insiste en que solo está dispuesto a negociar sobre su programa nuclear y defiende su derecho a continuar con actividades de enriquecimiento con fines civiles.

El endurecimiento del discurso de la Casa Blanca llega además en medio de un reforzamiento militar estadounidense en la zona del Golfo y de una agenda diplomática intensa, que incluye contactos con aliados regionales y la próxima visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington para discutir la estrategia frente a Irán.

El pulso entre presión militar y negociación diplomática vuelve así al centro de la política exterior estadounidense, con la amenaza de una escalada si las conversaciones no logran un acuerdo.

