La audiencia de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, ante una corte federal en Chicago, Illinois, fue nuevamente reprogramada y quedó fijada para el próximo 27 de julio.

El presunto líder de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, estaba citado a comparecer el 10 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman, sin embargo, la diligencia fue aplazada por 17 días.

La audiencia de "El Ratón" es para revisar si la fiscalía mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, luego de que el narcotraficante mexicano alcanzara un acuerdo de culpabilidad y cooperación con la justicia estadounidense.

Se trata de una audiencia intermedia, en la que además se establecerá la fecha de sentencia de Ovidio.

"El Chapito" se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con tráfico de drogas y crimen organizado. Bajo el acuerdo alcanzado, accedió a "proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo".

Podrá cooperar "plena y sinceramente" en cualquier caso que le soliciten las fiscalías del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, Ovidio se comprometió a pagar 80 millones de dólares que, se estima, obtuvo como producto de sus delitos.

Por los delitos de los que está señalado, que incluyen tráfico de cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas, puede ser condenado a cadena perpetua. Sin embargo, bajo el acuerdo de cooperación podría conseguir una condena reducida.

