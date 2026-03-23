Trump confía en que Israel apoyará el "posible acuerdo" que negocia con Irán

Durante un encuentro con los medios en el aeropuerto de Mar-a-Lago, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cree que Israel estará “muy contento” con el acuerdo que, según declaró, está avanzando con Irán.

“Hace un momento hablamos con Israel. Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede”, afirmó Trump.

Esto se suma a una reciente publicación que el Mandatario compartió en su red social Truth Social, en la que informó que pausará durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas e infraestructura energética de la República Islámica, pues señaló que tanto Estados Unidos como Irán iniciaron “conversaciones profundas” para llegar a un acuerdo.

Ante las dudas sobre si el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respetaría un hipotético acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Trump insistió: “Creo que Israel estará muy contento con lo que tenemos”.

Trump habla de acuerdo con Irán, pero Teherán niega negociaciones

El Presidente afirmó este lunes en distintas entrevistas a cadenas estadounidenses que las conversaciones con las autoridades iraníes habían sido muy intensas y que mantenía la esperanza de que se pudiera lograr algún acuerdo importante.

Pese a estas afirmaciones, que propiciaron un repunte de los futuros de las acciones estadounidenses y que cayera el precio del petróleo, medios estatales iraníes negaron la existencia de conversaciones directas o indirectas entre Washington y Teherán.

"No ha habido negociación ni la hay, y con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos", informaron los medios iraníes citando a un funcionario anónimo que escribió en Telegram.

Por su parte, el ejército israelí no ha frenado sus ataques y ha anunciado "una ofensiva a gran escala" contra infraestructura del "régimen iraní" en Teherán y otras zonas.

También han atacado el puente Dallafa, en el sur del Líbano, y funcionarios israelíes afirman, según 'The New York Times', que los ataques van dirigidos contra Hizbulá, aunque civiles libaneses también han utilizado los puentes para escapar de los combates, en medio de los intensos bombardeos israelíes.

Por el momento, Israel no se ha pronunciado sobre las conversaciones para terminar la guerra.

En sus últimas declaraciones de la semana pasada, Netanyahu afirmó que Irán estaba siendo "diezmado" y que ya no podía enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos.

Además, el primer ministro israelí negó que Israel haya "arrastrado" a Estados Unidos al conflicto.

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