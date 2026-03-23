El pasado domingo 22 por la noche, se registró un fuerte accidente en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, pues luego del aterrizaje de un avión de Air Canada, este habría chocado contra un camión de bomberos.

Dos personas se reportaron como fallecidas y al menos dos han resultado heridas tras la colisión , según publica la CNN a partir de una fuente policial. Los fallecidos son el piloto y el copiloto de la aerolínea, y los dos heridos se encontraban en el coche de bomberos.

Decenas de pasajeros, junto con los dos ocupantes del camión de bomberos, también resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos.

VIDEO del accidente en Nueva York

Desde diversos perfiles de redes sociales se ha hecho viral el momento en el que el avión de Air Canada, del vuelo AC8646, colisionó con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en la pista del Aeropuerto de NY.

El aeropuerto permanece cerrado mientras la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) inicia su investigación sobre el fatal incidente.

Te compartimos el sensible video del accidente de esta noche.

��Chilling surveillance footage has emerged showing the moment Air Canada Flight AC8646 collided with a Port Authority fire truck on the runway at LaGuardia Airport (LGA) last night.



Authorities have confirmed that both pilots were killed in the crash. Dozens of passengers,… pic.twitter.com/wCCGY9kt4o— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 23, 2026

Detalles del fatal accidente en Nueva York

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey dijo en un comunicado que el avión había golpeado un vehículo de rescate y extinción de incendios que estaba respondiendo a un incidente distinto aproximadamente a las 11:45 de la noche . El aeropuerto cerró a partir de las 03:00 horas para facilitar la investigación.

Se habían llevado escaleras para evacuar a los pasajeros de las aeronaves por las salidas de emergencia del avión, un Bombardier CRJ. El impacto dejó al avión inclinado hacia arriba sobre el morro aplastado.

Jazz Aviation emitió un comunicado confirmando el accidente y señaló que la lista de pasajeros y tripulación era preliminar y estaba sujeta a confirmación.

Con información de AP.

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