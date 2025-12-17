La policía australiana presentó este miércoles 59 cargos en contra de Naveed Akram, el joven de 24 años que es sospechoso de haber perpetrado junto con su padre el atentado contra una celebración judía en la playa de Bondi, Sídney.

Entre las acusaciones figuran 15 cargos de asesinato, así como delitos de intento de homicidio; comisión de un acto terrorista; exhibición pública de un símbolo terrorista prohibido; y colocación de un explosivo en o cerca de un edificio; según señalaron las autoridades en un comunicado.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur (JCTT, por sus siglas en inglés) informó de que el acusado fue detenido bajo custodia policial en el hospital, donde permanece internado con heridas críticas, tras salir ayer del coma, y deberá comparecer este miércoles ante el tribunal mediante videoconferencia.

El ataque, que se prolongó durante unos nueve minutos, dejó 15 víctimas mortales de edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, de las cuales doce han sido identificadas oficialmente hasta el momento.

Durante el ataque, Sajid Akram, de 50 años, origen indio y padre del acusado, murió tras ser abatido por la policía en el lugar de los hechos, al ser señalado como segundo hombre armado.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, señaló que por ahora no existen indicios de la implicación de otras personas, aunque advirtió de que la investigación sigue en curso y los datos podrían variar conforme avancen las pesquisas.

Según las investigaciones preliminares, las autoridades creen que padre e hijo actuaron de manera independiente y que estuvieron influidos por ideología vinculada al Estado Islámico (EI). En noviembre viajaron al sur de Filipinas, donde operan células islamistas.

