Donald Trump declaró que un acuerdo de paz en Ucrania está 'más cerca que nunca'

Este lunes el presidente Donald Trump declaró, en una rueda de prensa en la Casa Blanca que, un acuerdo de paz en Ucrania “está más cerca que nunca”, luego de una reunión que hubo este fin de semana en Berlín, entre representantes estadounidenses con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y autoridades europeas en la que revisaron el plan propuesto por Washington, buscando darle fin al conflicto.

"Creo que ahora estamos más cerca que nunca", fueron las palabras de Trump antes de explicar que mantuvo una "muy buena conversación" con líderes europeos, además de afirmar que también ha estado manteniendo numerosos diálogos con el presidente Vladimir Putin de Rusia, y es por lo que consideran que la paz se ve más cercana.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un "apoyo enorme" por parte de los aliados en Europa. "Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin" .

"En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien", indicó.

Las declaraciones de Trump coinciden con afirmaciones de altos funcionarios de la Administración, que calificaron este lunes de "realmente positivas en casi todos los aspectos" a las conversaciones en Berlín entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y funcionarios europeos.

Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino" durante el diálogo de dos días en la capital alemana, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos, como un ataque contra toda la Alianza.

El plan de paz respaldado por Trump, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

Este acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense, algo que Trump estaría dispuesto a hacer.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú.

KR