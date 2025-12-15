Tras el atentado en contra de una festividad judía registrado el domingo en la playa de Bondi en Sídney, Australia, ha circulado el video del momento en el que un hombre desarmó a uno de los atacantes. En redes sociales, el acto ha sido aplaudido, sobre todo porque el ciudadano arriesgó su vida en la maniobra.

En las imágenes se observa como este "héroe", como ha sido nombrado por los internautas, se escondió detrás de unos vehículos para sorprender a uno de los asaltantes y forcejear con él hasta quitarle con sus propias manos el rifle con el que disparaba a los transeúntes en la popular playa.

¿Qué se sabe del hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney?

El hombre ha sido identificado por medios australianos como Ahmed al Ahmed, de 43 años. Gracias a la información brindada por uno de sus familiares, se sabe que Ahmed, quien es el padre de dos hijos y propietario de una frutería, permanece hospitalizado tras ser operado por heridas de bala en el brazo y en la mano.

"Es un héroe al 100 %", declaró Mustafa, un primo de Ahmed, al canal australiano 7 News.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

La valiente reacción de Ahmed ha sido alabada en las redes sociales y por políticos tanto dentro como fuera del país oceánico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Ahmed como "una persona muy, muy valiente" que probablemente "salvó muchas vidas", durante una recepción navideña en la Casa Blanca.

Por su parte, Chris Minns, el líder político de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, dijo que Ahmed es "un auténtico héroe".

