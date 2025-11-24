Aumenta la crítica latina hacia las deportaciones bajo la Administración Trump

Ocho de cada diez latinos en Estados Unidos consideran que las políticas del presidente Donald Trump afectan negativamente a la comunidad hispana, y el 71 % piensa que su gobierno ha ido demasiado lejos con las deportaciones, de acuerdo con una encuesta del Pew Research Center publicada este lunes.

El estudio (elaborado entre 8 mil 046 adultos, incluidos 4 mil 923 de origen latino) examina cómo los hispanos perciben su situación en el país durante el primer año del segundo mandato de Trump y compara los resultados con las opiniones registradas durante su primer periodo en la Casa Blanca (2017-2021).

Noé Bustamante, investigador asociado del Pew Research Center, señaló a EFE que es “llamativo” que, respecto a las deportaciones, un mayor porcentaje de latinos considere ahora que la Administración Trump ha rebasado los límites, en comparación con las respuestas obtenidas en febrero y marzo pasados.

Agregó que esta tendencia se mantiene incluso entre personas con distintas afiliaciones políticas.

La investigación revela un aumento sostenido del temor relacionado con la política migratoria: el 52 % de los latinos teme que él mismo o alguien cercano pueda ser deportado, frente a 56 % en marzo pasado y 42 % al inicio del primer mandato.

En general, el 70 % de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como presidente y el 65 % desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración.

Latinos reprueban la economía

Además, el 61 % considera que las políticas económicas de Trump han empeorado sus condiciones, según la encuesta, con un margen de error de más o menos 1,7 puntos.

Para Bustamante, un hallazgo destacado está relacionado con la asequibilidad: "Los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para pagar alimentos, atención médica o vivienda", explicó.

"De hecho, cerca de la mitad de todos los latinos afirma haber tenido problemas para costear al menos una de estas necesidades básicas", agregó.

Además, la mayoría de lo latinos, -con una población de unos 60 millones en Estados Unidos- continúa evaluando negativamente la economía del país, y alrededor de la mitad prevé que la situación empeore en el próximo año.

Sin embargo, otro 50 % espera una mejora en sus finanzas personales, reflejando una mezcla de preocupación y esperanza.

"Pesimismo" de latinos trumpistas

Entre sus seguidores, el republicano también ha perdido apoyo.

Las opiniones de los latinos sobre Trump están divididas según su voto en 2024: el 81 % de los votantes latinos de Trump aprueba su desempeño, aunque esta cifra ha bajado desde el 93 % al inicio de su mandato, mientras que casi todos los votantes latinos de Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia en 2024, desaprueban al presidente.

Bustamante dijo que aunque la encuesta "muestra un creciente pesimismo entre los adultos latinos en EU respecto a la Administración Trump y su situación como grupo, aún no está claro si este sentimiento tendrá consecuencias electorales en el futuro".

Detalló que "las percepciones podrían cambiar dependiendo de nuevos acontecimientos o variaciones en las condiciones del país".

