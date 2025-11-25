La mañana de este martes, la Fiscalía de París informó sobre cuatro nuevas detenciones en el marco de la investigación del robo en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre.

De acuerdo con las autoridades parisinas, fueron arrestados dos hombres y dos mujeres.

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le imputa ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo, ya que sus otros tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas precedentes.

Cabe decir que las valiosas joyas sustraídas no han podido ser recuperadas.

