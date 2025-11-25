Martes, 25 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Detienen a otras cuatro personas por robo en Museo del Louvre

Las valiosas joyas que fueron robadas de la Galería de Apolo del Museo del Louvre el pasado 19 de octubre no han podido ser recuperadas

Por: EFE

De acuerdo con las autoridades parisinas, fueron arrestados dos hombres y dos mujeres. EFE/E. Sapiña Manchado

De acuerdo con las autoridades parisinas, fueron arrestados dos hombres y dos mujeres. EFE/E. Sapiña Manchado

La mañana de este martes, la Fiscalía de París informó sobre cuatro nuevas detenciones en el marco de la investigación del robo en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre.

De acuerdo con las autoridades parisinas, fueron arrestados dos hombres y dos mujeres.

La confirmación se produjo pocos minutos después de que la prensa francesa filtrara que se había producido el arresto de un hombre al que se le imputa ser el cuarto y último integrante del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo, ya que sus otros tres compañeros ya habían sido detenidos en las semanas precedentes.

Cabe decir que las valiosas joyas sustraídas no han podido ser recuperadas.

En momentos más información…

Lee también: Estados Unidos designa al Cártel de los Soles como grupo terrorista

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones