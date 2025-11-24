Trump declara a los Hermanos Musulmanes como grupo terrorista extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes clasificar a la organización islamista Hermanos Musulmanes, con presencia en Egipto, Líbano y Jordania, como grupo terrorista extranjero debido a sus presuntos vínculos con Hamás.

El mandatario firmó una orden ejecutiva que instruye al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a concretar oficialmente esta designación.

El documento señala que los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto en 1928, han evolucionado hasta convertirse en una “red transnacional con filiales en varios países de Oriente Medio”, como Líbano y Jordania, donde “participan, facilitan y respaldan operaciones violentas y acciones desestabilizadoras”.

La Casa Blanca sostiene que, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, la rama libanesa de los Hermanos Musulmanes habría realizado “múltiples lanzamientos de cohetes” contra objetivos civiles y militares israelíes.

En Egipto, la organización instó a "realizar ataques violentos contra socios e intereses estadounidenses" y en Jordania "han brindado durante mucho tiempo apoyo material" a Hamás, argumenta el líder republicano.

"Dichas actividades amenazan la seguridad de los civiles estadounidenses en el Levante y otras partes de Oriente Medio, así como la seguridad y la estabilidad de nuestros socios regionales", apunta.

La orden de Trump implica que Rubio y Bessent tienen 30 días para elaborar un informe sobre la designación de los Hermanos Musulmanes y especialmente para sus células en Egipto, el Líbano y Jordania. En 45 días después de ese informe, deben tomar las acciones formales de designación según la ley correspondiente.

Este mismo lunes, el Departamento de Estado formalizó la designación de grupo terrorista para el Cartel de los Soles, una organización que según Washington lidera el presidente venezolano, Nicolás Maduro, algo que Caracas niega tajantemente.

