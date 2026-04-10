Deep Purple en Japón: La Primera Ministra y su admiración por el grupo britanico

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, protagonizó un momento poco habitual en la agenda diplomática al recibir en Tokio a la icónica banda británica de rock Deep Purple, a quienes dio la bienvenida con un marcado entusiasmo al ser admiradora de toda la vida. “Bienvenidos a Japón… No puedo creer que Deep Purple esté aquí”, "Eres mi dios", expresó la mandataria al entrar a la sala de recepción de la Oficina del Primer Ministro con una amplia sonrisa y los brazos abiertos.

Durante el encuentro, Takaichi compartió su admiración por la agrupación, especialmente por su baterista, Ian Paice, a quien describió como una de sus mayores influencias musicales. Como gesto simbólico, le obsequió un juego de baquetas de la marca japonesa TAMA firmadas por ella misma, a lo que el músico respondió con humor: “Eres baterista, somos amigos”.

La primera ministra ha expresado en diversas ocasiones su afinidad por el hard rock y el heavy metal, una pasión que se remonta a su juventud. Según relató, desde la escuela primaria escuchaba el álbum "Machine Head", publicado en 1972, considerado uno de los trabajos más influyentes del género e integrado por temas emblemáticos como "Highway Star" y "Smoke on the Water".

La Ministra de Japón y su banda tributo a Deep Purple

Takaichi recordó que durante su etapa escolar participó en una banda tributo al grupo británico, donde inicialmente tocaba el teclado, para después inclinarse por la batería durante sus años universitarios. Su afición por la música ha sido vista por algunos analistas como un rasgo distintivo de su perfil público, al mostrar un lado más cercano y personal en contraste con el protocolo habitual de la política internacional.

El encuentro refleja también la influencia global del rock británico, cuya trayectoria ha trascendido generaciones y fronteras, consolidando a Deep Purple como una de las agrupaciones más influyentes en la historia de la música contemporánea.

"Hoy en día, cuando me peleo con mi esposo, toco la batería con 'Burn' y le echo una maldición", bromeó Takaichi. Anteriormente, había señalado que "Burn" es una de sus canciones favoritas, al comentar que "me despeja la mente".

La cultura como alivio a las tensiones políticas

La visita de cortesía de la banda fue un respiro agradable para la primera líder mujer de Japón, conocida por sus largas jornadas de trabajo y que ahora lidia con tensas relaciones diplomáticas con China, las repercusiones de la guerra en Oriente Medio, así como el alza de precios en el país.

"Expreso mi más profundo respeto por ustedes por hacer historia del rock y seguir asumiendo nuevos desafíos y produciendo hoy música aún más cautivadora", dijo Takaichi, quien les deseó una gira exitosa, que comienza el sábado en Tokio.

No olvidó sus responsabilidades como primera ministra y subrayó que la promoción de contenidos culturales es una de las áreas clave de la estrategia de crecimiento de su gobierno. "Espero que las presentaciones de Deep Purple a partir de mañana entusiasmen a los fans en todo Japón y sirvan como una fuerza poderosa para promover los intercambios culturales de larga data entre Japón y el Reino Unido", señaló.

TG