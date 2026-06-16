La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, hicieron un llamado a ciudadanos, empresas y gobiernos para trabajar conjuntamente en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, a pesar de los retrocesos ambientales impulsados por la administración del presidente Donald Trump.

El mensaje fue lanzado durante la Austrian World Summit (AWS), una conferencia internacional sobre medioambiente organizada por Schwarzenegger en Viena, Austria, que este año celebró su décima edición y reunió a líderes políticos, empresarios y activistas ambientales.

Schwarzenegger y Harris critican duramente las políticas ambientales de Donald Trump

Durante su participación en el evento, Harris defendió que la protección del medioambiente debe estar por encima de las diferencias políticas.

“Este es un asunto que debería considerarse apartidista”, afirmó la exvicepresidenta estadounidense al explicar por qué participó en una conferencia organizada por una figura destacada del Partido Republicano.

La demócrata, quien perdió las elecciones presidenciales de 2024 frente a Trump, destacó la importancia de construir consensos para avanzar en soluciones sostenibles que reduzcan las emisiones contaminantes y promuevan energías limpias.

Por su parte, Schwarzenegger volvió a cuestionar la postura de Trump respecto al cambio climático. El exgobernador de California señaló que la actual administración continúa respaldando fuentes de energía altamente contaminantes como el carbón, mientras que el futuro económico y energético se encuentra en las energías renovables.

Además, recordó que millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con la contaminación atmosférica, por lo que insistió en la necesidad de acelerar la transición energética.

“Nadie quiere ser parte de los millones de personas que fallecen debido a la contaminación”, expresó el actor y activista ambiental.

“El poder de combatir la contaminación está en las comunidades”

Schwarzenegger aseguró que la lucha contra el cambio climático no depende únicamente de las decisiones tomadas en Washington. Según explicó, gran parte de los avances se generan desde gobiernos estatales, municipios, empresas privadas y ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.

El exmandatario destacó que durante 2025 se registraron importantes avances globales en la generación de energía renovable y en la reducción de emisiones de dióxido de carbono, factores clave para frenar el calentamiento global.

“El poder para reducir la contaminación reside a nivel estatal y local”, afirmó.

Uno de los mensajes centrales del encuentro fue la necesidad de pasar de los discursos a las acciones concretas. Schwarzenegger pidió cambiar incluso la narrativa pública sobre la crisis climática y centrarse en la contaminación, un problema que considera más cercano y tangible para la población.

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AO

