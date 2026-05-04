Afganistán acusa a Pakistán de SANGRIENTOS ataques con 3 muertos y 14 heridos

Afganistán acusó a Pakistán de llevar a cabo ataques transfronterizos en su territorio este lunes 04 de mayo del 2026, que alcanzaron zonas civiles y dejaron al menos tres muertos y otros 14 heridos, al tiempo que la tensión entre los dos vecinos se mantenía alta pese a las recientes conversaciones de paz.

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, señaló en la red social X que los ataques también destruyeron dos escuelas, dos mezquitas y un centro de salud en la provincia afgana oriental de Kunar.

El Ministerio de Información de Pakistán rechazó las acusaciones, asegurando en X que los señalamientos de Fitrat se producen luego de que se realizaron recientes disparos transfronterizos desde territorio afgano. Esos ataques, en marzo y abril, cobraron la vida de nueve mujeres y niños en Bajaur, un distrito en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa.

Afirmó que los ataques en Bajaur "expusieron las acciones imprudentes y vergonzosas del régimen afgano". El ministerio también argumentó que las imágenes difundidas con la última afirmación afgana muestran daños "incompatibles con el impacto de artillería", citando techos intactos y grietas que podrían indicar una destrucción escenificada.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Pakistán y Afganistán se han visto envueltos en meses de combates que han dejado cientos de muertos desde finales de febrero, cuando Afganistán lanzó una ofensiva transfronteriza contra Pakistán en represalia por bombardeos paquistaníes dentro de Afganistán.

Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que perpetran ataques dentro de Pakistán, especialmente los talibanes paquistaníes , conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. El grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que ahora gobiernan Afganistán desde que tomaron el poder en el país en 2021 tras la caótica retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

JM