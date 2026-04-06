El clima extremo que ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra en muchas partes de Afganistán ha dejado hasta el momento al menos 110 personas muertas, informaron las autoridades este lunes 6 de abril de 2026, mientras que otras siete personas se reportan como no localizadas.

¿Qué se sabe de las fuertes tormentas que azotan a Afganistán desde hace 12 días?

Las tormentas y las fuertes precipitaciones comenzaron en todo Afganistán hace unos 12 días y afectaron a la mayoría de las 34 provincias del país . Tan solo en las últimas 24 horas, 11 personas murieron y seis resultaron heridas, indicó la Autoridad de Gestión de Desastres. Se reportó la desaparición de siete personas en incidentes separados; se cree que todas fueron arrastradas por las crecidas.

En total, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los rayos han dejado como saldo 110 muertos y 160 heridos en los últimos 12 días , señaló la autoridad, mientras que 958 viviendas han quedado completamente destruidas y otras cuatro mil 155 han sufrido daños parciales.

El Ministerio de Defensa informó este lunes que utilizó un helicóptero para evacuar a dos personas y ponerlas a salvo después de que quedaran varadas por las aguas en la provincia occidental de Herat.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Más de 325 kilómetros de carreteras han sido destruidos , mientras que negocios, tierras agrícolas, canales de riego y pozos de agua dulce también han resultado dañados, lo que afecta a seis mil 122 familias, indicó la autoridad. Agregó que las cifras son preliminares.

Las autoridades emitieron alertas meteorológicas para el martes para casi todo el país, y advirtieron a la población que se mantenga alejada de ríos y zonas propensas a inundaciones.

Caos carreteros en Afganistán afectan a miles de viajeros

También este año, fuertes nevadas e inundaciones repentinas dejaron decenas de muertos en diversas partes del país.

Dos autopistas principales han permanecido cerradas durante días debido a deslizamientos de tierra e inundaciones, lo que ha obligado a los viajeros a tomar rutas largas y sinuosas para llegar a sus destinos . La autopista de Kabul a Jalalabad —la principal vía que conecta la capital con la frontera con Pakistán y las provincias afganas del este— está cerrada desde el jueves pasado, mientras que la carretera que sale de Jalalabad, la principal ciudad del este de Afganistán, y se dirige hacia el noreste a las provincias de Kunar y Nuristán está cerrada desde el domingo debido a la caída de rocas.

La nieve y las lluvias intensas suelen provocar inundaciones repentinas que matan a decenas, o incluso a cientos, de personas en Afganistán. En 2024, más de 300 personas murieron en inundaciones repentinas de primavera.

JM

