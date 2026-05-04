Caso Sloth World: Otro perezoso muere y ya son 31 fallecidos

Un segundo perezoso que había sido trasladado a un zoológico en Florida para su rehabilitación falleció recientemente. El ejemplar formaba parte de un grupo entregado por un parque turístico que actualmente es investigado tras la muerte de otros 31 perezosos importados desde Guyana y Perú.

El animal, un macho adulto llamado Habanero, fue sacrificado el sábado en el Central Florida Zoo and Botanical Gardens con el fin de evitarle mayor sufrimiento. Había sido llevado a ese recinto junto con una docena de perezosos provenientes de Sloth World, una atracción turística planeada para el área de Orlando que nunca llegó a abrir, según informaron autoridades del zoológico.

Otro perezoso, Bandit, murió la semana pasada después de ser trasladado al zoológico.

"Cuando llegaron los perezosos, todos tenían bajo peso y están siendo tratados por problemas gastrointestinales, lo que requiere cuidados intensivos y especializados", informó el zoológico en un comunicado. "Habanero inicialmente mostró señales alentadoras de estabilización, entre ellas comer y beber con regularidad bajo la estrecha supervisión de los equipos veterinarios y de cuidado animal del zoológico. Sin embargo, en los últimos días su condición empeoró".

Autoridades investigan al parque Sloth World

Autoridades estatales y locales llevan a cabo una investigación penal sobre el trato recibido por los perezosos mientras estaban bajo el cuidado de Sloth World.

Informes de inspección de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida revelaron 31 muertes entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.

La agencia de vida silvestre indicó que 21 perezosos importados de Guyana murieron en una instalación de Orlando llamada Sanctuary World Imports, en diciembre de 2024, cuando las temperaturas bajaron al rango de 4,4 a 12,8 grados Celsius (40 a 55 Fahrenheit). Los perezosos no pueden regular su temperatura corporal tan bien como otros mamíferos y se sienten mejor en el rango de 20 a 30 °C (68 a 85 °F).

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Posteriormente, el parque de perezosos encargó 10 animales más de Perú, que llegaron en febrero de 2025. Dos llegaron muertos. El resto parecía demacrado y murió por "cuestiones de mala salud", según el reporte de la agencia estatal.

No hubo respuesta el lunes en un número telefónico que figuraba para la atracción turística en el informe de la agencia de vida silvestre.

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NA