Pakistán y Afganistán intercambiaron ataques transfronterizos durante la noche de ayer en una escalada que el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Mohammad Asif, describió como una “guerra abierta” entre ambos países, elevando la tensión en una de las fronteras más inestables de Asia.

Kabul sostuvo que su ofensiva del jueves fue en represalia por bombardeos paquistaníes del domingo en zonas fronterizas afganas. Horas después, Pakistán lanzó ataques aéreos en Kabul y en otras dos provincias, dirigidos contra instalaciones militares estratégicas.

Las tensiones han ido en aumento desde octubre, cuando enfrentamientos fronterizos dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y presuntos milicianos. Pakistán acusa al gobierno talibán de albergar y respaldar a grupos extremistas, en particular al Talibán paquistaní (TTP), al que responsabiliza de atentados en su territorio. “Exportar terrorismo” ha sido una acusación recurrente de Islamabad. Kabul lo niega. “El conflicto interno de Pakistán es un asunto puramente interno”, respondió el portavoz afgano, Zabiullah Mujahid.

Tras los ataques afganos, Asif escribió en X: “Se nos agotó la paciencia. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros”, y acusó a Afganistán de convertirse en “una colonia de India”, en referencia al reciente acercamiento entre Kabul y Nueva Delhi.

Ambas partes difundieron cifras de víctimas contradictorias. El ejército paquistaní reportó 274 combatientes afganos muertos; Kabul lo calificó de “falso” y aseguró que 55 soldados paquistaníes fallecieron. También denunció 19 civiles muertos en Khost y Paktika.

Qatar, Turquía y la ONU llamaron a la moderación y a retomar el diálogo diplomático.

AP

India condena los ataques paquistaníes

El Gobierno de la India ha condenado los recientes ataques aéreos de Pakistán sobre territorio afgano, calificándolos como un intento de Islamabad de desviar la atención de sus propias crisis domésticas y reiterando su respaldo a la soberanía de Afganistán.

CT