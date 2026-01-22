Este jueves, el número de víctimas mortales por el accidente ferroviario registrado en Adamuz, en el sur de España, subió a 45, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona encontraran otros dos cadáveres.

Estos efectivos habían intensificado la búsqueda en las últimas horas, después de días de arduo trabajo, desde que el pasado domingo un tren de alta velocidad con destino a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy con el que chocó y que también se salió de las vías.

