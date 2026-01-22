Trump prevé respuesta de Dinamarca sobre Groenlandia en dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que en un plazo aproximado de dos semanas se conocerá la postura del Gobierno de Dinamarca respecto al plan discutido con la OTAN en Davos, Suiza, para atender la situación relacionada con Groenlandia, territorio que ha despertado el interés del mandatario por razones de seguridad nacional.

Cuestionado por reporteros a bordo del Air Force One sobre si Copenhague respalda los planteamientos acordados previamente con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, Trump expresó confianza en que exista aceptación general y adelantó que en breve dará a conocer los resultados de las conversaciones.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos cuenta con diversas alternativas sobre la mesa, incluidas opciones de carácter militar, aunque subrayó que el tema se encuentra en proceso de negociación y que aún falta conocer el desenlace. En ese contexto, dejó entrever que una de las posibilidades es incrementar la presencia permanente de bases militares estadounidenses en Groenlandia, territorio bajo soberanía de la corona danesa.

Desde que retornó al poder hace un año Trump ha dicho que Groenlandia es indispensable para la seguridad de EU ante el creciente interés de Rusia y China en la región ártica y llegó a decir que Washington la anexionaría "por las buenas o por las malas" antes de asegurar este miércoles en Davos que no tiene intención de usar la fuerza para hacerse con la isla.

El republicano no quiso ofrecer más detalles sobre ese marco de acuerdo, del que apenas se conoce poco, que podría otorgar derechos a EU sobre recursos minerales en la isla y que, según Rutte, no afecta a la soberanía de Groenlandia.

"Vamos a trabajar todos juntos. Y de hecho, la OTAN participará con nosotros. Vamos a hacer algunas partes en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser", se limitó a decir hoy Trump.

"Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no olviden que también son buenas para Europa. Porque, ya saben, cuando nos va bien, a ellos también les va bien, y si no nos va bien, eso no es muy bueno para ellos. Porque nosotros mantenemos todo unido", sentenció el mandatario.

El pasado fin de semana, Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y se habían mostrado contrarios a que EU comprara el territorio, pero ayer descartó hacer uso de los gravámenes al anunciar el principio de acuerdo con Rutte.

Funcionarios anónimos citados hoy por el diario The New York Times apuntan a que el futuro acuerdo podría resultar en algo similar al estatus que tienen dos bases militares británicas en Chipre y que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla en 1960.

YC