Acusan a hombre sin manos ni piernas de matar a tiros a otra persona: el insólito caso

Un sujeto al que le fueron amputadas ambas manos y piernas fue acusado de asesinar a balazos a una persona que viajaba en el vehículo que él conducía, informaron las autoridades de Maryland este 24 de marzo del 2024 en un caso que conmocionó a todo Estados Unidos y generó una ola viral en redes.

¿Quién es Dayton James Webber, el hombre sin piernas ni brazos acusado de asesinato?

El sospechoso fue identificado por la agencia AP como Dayton James Webber, un jugador profesional de cornhole de 27 años que apareció en un inspirador reportaje de ESPN en 2023 en el que destacó que hacía motocross, luchaba y jugaba futbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole. Ese mismo año escribió un ensayo para el programa "Today" sobre cómo llegó a ser competidor profesional.

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En un ensayo para el programa "Today", Webber contó en 2023 que los médicos le amputaron parte de los brazos y las piernas cuando tenía 10 meses de edad para salvarle la vida después de contraer una grave infección en la sangre. Le dieron un 3% de probabilidades de sobrevivir, escribió.

Webber llegó a convertirse en jugador profesional de cornhole, un juego en el que los participantes deben lanzar pequeños costales a través de un agujero en una tabla de madera para anotar puntos. En su ensayo para el programa "Today", explicó cómo aprendió a sujetar la bolsa por las esquinas y lanzarla con los muñones.

¿Qué se sabe del caso de homicidio que involucró al amputado Dayton James Webber?

Webber fue arrestado la noche del domingo por la policía del condado de Albemarle, que lo acusó de ser prófugo de la justicia, indicó el Departamento de Policía del condado de Charles en un comunicado.

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El Condado Charles busca que Webber sea extraditado desde Virginia y señaló que se le acusará de homicidio premeditado, asesinato agravado y cargos relacionados.

De acuerdo con testigos, Webber se detuvo a un costado de la carretera en La Plata, Maryland, después de presuntamente balear a la persona que viajaba en el asiento delantero. Le pidió a los dos pasajeros que iban en el asiento trasero que lo ayudaran a sacar el cuerpo, según la policía del condado de Charles. Los testigos se negaron, salieron del vehículo y se pusieron en contacto con la policía.

Webber escapó con la víctima aún dentro del automóvil, indicó la policía del condado. Dos horas después, un residente de Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros de distancia, reportó el hallazgo de cuerpo en un patio. Los agentes encontraron a la víctima, Bradrick Michael Wells, de 27 años, quien fue declarado muerto en el lugar.

La American Cornhole League publicó un comunicado en su página de Facebook en el que dijo que está al tanto de las acusaciones contra Webber. Señaló que no hará comentarios sobre lo que calificó como "una situación legal activa".

JM

