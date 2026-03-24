Colombia se viste de luto: decretan 3 días de duelo tras avionazo con 69 muertos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este martes 24 de marzo del 2026 tres días de duelo nacional por los 69 fallecidos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido este lunes 23 de marzo en la Amazonía, en el que también resultaron heridos otros 57 miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Qué dice el comunicado con el que Petro decretó luto nacional en Colombia tras avionazo mortal?

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado 23 de marzo", escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

En la publicación que incluye el decreto presidencial, Petro también señala que "las banderas se izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo".

Además, "se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país", agregó.

He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo.



Las banderas… pic.twitter.com/INUAnW4bWy— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Colombia?

Este martes las autoridades colombianas confirmaron que en total son 69 las víctimas mortales del siniestro aéreo, considerado el más grave de los últimos años en la aviación colombiana y el peor de las Fuerzas Militares.

Según el balance de las autoridades, 61 de los fallecidos eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía.

El avión transportaba tropas del Ejército entre las localidades de Puerto Leguízamo y Puerto Asís, ambas en el selvático departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, y por eso la mayoría de las víctimas pertenecían a esa institución.

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El Comando de las Fuerzas Militares señaló que de los 57 sobrevivientes, 23 reciben atención médica en el Hospital Militar de Bogotá, 26 en el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital colombiana, mientras que los ocho restantes están internados en hospitales de Florencia, la capital del sureño departamento del Caquetá.

Las autoridades colombianas realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente, sin que de momento se conozca una versión oficial.

JM

