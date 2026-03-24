Rusia ataca el centro de Leópolis, incluido un sitio protegido por la Unesco

Al menos 22 personas resultaron heridas este martes tras un ataque lanzado por Rusia contra el centro de Leópolis, una ciudad ubicada a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, integrante de la Unión Europea y de la OTAN.

El bombardeo, ocurrido a plena luz del día, provocó daños en edificaciones históricas, incluido un inmueble protegido por la UNESCO, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Andrí Sadoví, el ataque ocasionó un incendio en la parte superior de varios edificios residenciales de tres niveles ubicados dentro del complejo que alberga la iglesia de San Andrés, construida en el siglo XVII, y el histórico monasterio bernardino , ambos considerados parte del patrimonio cultural de la región.

Las autoridades también reportaron que otro dron impactó en los niveles superiores de un edificio habitacional de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron sobre una calle transitada cercana al centro urbano, generando daños materiales y activando los servicios de emergencia.

El ataque ocurre en un contexto de persistente tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con episodios de violencia que continúan afectando tanto infraestructura civil como sitios de valor histórico.

Otro dron impactó en los pisos superiores de un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Sykhiv, mientras fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayeron en una calle concurrida cerca del centro.

¿Cuántos personas fueron heridas?

"Hasta ahora, en los hospitales de Leópolis hay 22 heridos de diversa gravedad", señaló el alcalde en Telegram. El jefe de la Administración Militar Regional, Maksim Kozitskí, señaló por su parte que al menos una vivienda privada y objetos de infraestructura crítica también fueron alcanzados en otras tres partes de la provincia.

Rusia atacó Leópolis en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas.

"Rusia está atacando un centro urbano concurrido a plena luz del día", reaccionó en la red social X la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ante el ataque con drones de diseño ruso-iraní. La jefa de Gobierno señaló que " solo la fuerza, sanciones inflexibles y acciones decisivas pueden detener a Rusia".

El patrimonio de la Unesco afectado

"Rusia ha atacado brutalmente la parte central de Leópolis, una ciudad de valor cultural excepcional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco" , subrayó a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, en un comunicado.

Instó al director general de la Unesco, Jaled al Anani, "a responder de inmediato al crimen y adoptar una postura clara". "Rusia está haciendo lo mismo que el régimen iraní en Medio Oriente, pero en el corazón mismo de Europa. Rusia está demostrando su condición de Estado terrorista", subrayó Sibiga.

El ministro señaló que Rusia también ha "aterrorizado" otras ciudades de Ucrania ese mismo día, con oleadas de drones Shahed atacando igualmente Ternópil, Vínnitsa, Ivano-Frankivsk, Zhitómir, Zaporiyia, Dnipró y otras ciudades, que causaron múltiples heridos y víctimas.

La gobernadora de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onishchuk, informó de dos fallecidos y cuatro heridos -entre ellos un niño de seis años- en el ataque ruso.

Por otra parte, según la jefa de la Administración Militar de la Región de Vínnitsa, Natalia Zabolotna, dijo en las redes que una persona falleció y otras 13 resultaron heridas en el ataque contra esta provincia. Además, según el Servicio Estatal de Emergencias, en Zhitómir, una niña de 12 años resultó herida.

TG