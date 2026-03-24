Nuevos ataques de Israel en el Líbano: bombardeos dejan 9 muertos y 47 heridos

Al menos nueve personas murieron y 47 resultaron heridas en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que amenazó en la noche del martes al miércoles 25 de marzo del 2026 hora local con ataques en el sur de Beirut y ordenó el desplazamiento forzoso de los ciudadanos.

¿Qué se sabe de los nuevos bombardeos en el Líbano?

Los bombardeos más mortíferos tuvieron lugar en la localidad sureña de Habush, donde tres personas fallecieron y 18 sufrieron heridas; y en la población de Adloun, en la que perdieron la vida cuatro ciudadanos y otro resultó herido.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública del Líbano, otro ataque israelí contra Mieh Mieh se saldó con dos muertos y cuatro heridos; y un bombardeo contra la ciudad de Tiro con 24 heridos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Cuántas personas han muerto en el Líbano por los bombardeos israelíes?

Más de mil 070 personas han muerto en el Líbano por los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra, que también ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos.

Israel volvió a emitir "órdenes de evacuación" para el Líbano, en esta ocasión para siete zonas de los suburbios del sur de Beirut, entre ellas Haret Hreik, Yobeiri y Laylaki.

JM

