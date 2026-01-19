Este lunes, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, desde el lugar donde se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz, que ocasionó la muerte de 39 personas y dejó a más de un centenar de heridos, anunció un luto oficial de tres días.

Asimismo, Sánchez se comprometió a esclarecer la causa del accidente: "Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta", afirmó.

El jefe del Ejecutivo también garantizó a las víctimas y sus familiares, en coordinación con todas las administraciones, a protegerlas y asistirlas "en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario".

El luto comenzará a la medianoche de hoy y durará hasta la medianoche del jueves. En estos días, la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

Sánchez, acompañado del presiente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, visitó el lugar del accidente, en la localidad de Adamuz (provincia de Córdoba), y ambos destacaron la unidad, la coordinación y la "lealtad" de las distintas administraciones ante esta tragedia ferroviaria, una de las más graves ocurridas en Europa en lo que va de siglo.

En la tarde del domingo, un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe, la compañía española, que iba con destino a Huelva (sur), y que también descarriló.

El presidentte de Iryo, Carlos Bertomeu, calificó hoy de "raro" y "extraño" el accidente ferroviario.

En declaraciones a los periodistas en Adamuz, Bertomeu, visiblemente emocionado envió un mensaje de pésame y ánimo a los familiares de las víctimas y manifestó que a la compañía le invade una "profunda tristeza" ante el trágico suceso.

