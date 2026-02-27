Suben a dos los muertos y decenas de heridos tras el descarrilamiento de tranvía en Milán

Dos personas fallecieron y varias decenas resultaron lesionadas este viernes en Milán, luego de que un tranvía se saliera de las vías mientras transitaba por el centro de la ciudad, impactara contra un muro y arrollara a varios peatones, según informaron autoridades locales.

El percance ocurrió alrededor de las 16:00 horas (15:00 GMT) y dejó un saldo de dos víctimas mortales y cerca de 37 heridos, todos pasajeros de la unidad, de acuerdo con declaraciones del alcalde Giuseppe Sala a medios presentes en el sitio.

Sala precisó que las víctimas mortales son un pasajero del convoy y un transeúnte.

"Por suerte, era un momento en el que no había mucha gente, pero imaginen que la tragedia podría haber sido aún mayor", dijo el alcalde a los medios desde el lugar del accidente.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su pésame por el "grave accidente" en Milán, su cercanía a las familias y deseo "de todo corazón" una pronta y completa recuperación a los heridos.

El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la de Porta Génova.

El descarrilamiento se produjo entre la Plaza de la República y Porta Venecia, cerca del centro, y hasta el lugar acudieron rápidamente numerosos efectivos de emergencia, incluidos agentes de policía, bomberos y emergencias con un amplio operativo en la zona.

Sobre las causas del siniestro el alcalde de Milán destacó que "no parece ser una cuestión técnica del tranvía, sino con algo relacionado con el conductor".

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se ha personado en el lugar de los hechos y en las próximas horas abrirá una investigación por homicidio involuntario y lesiones por negligencia con el objetivo de esclarecer lo sucedido, según los medios italianos.

Por su parte, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, agradeció el trabajo de los rescatistas y aseveró que tiene "la certeza de que se esclarecerán los motivos del accidente".

Según una primera reconstrucción de los hechos, apuntalada con vídeos e imágenes difundidas en redes, el tranvía con pasajeros a bordo descarriló invadiendo la vía contraria hasta chocar con un muro, atropellando a su paso a varios peatones.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también agradeció a las fuerzas del orden "lo que están haciendo para ayudar a los necesitados": "Mi pensamiento está con todos los implicados (...) Deseo una pronta y completa recuperación a todos los heridos", escribió en su cuenta de X.

