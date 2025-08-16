Volodímir Zelenski sobre Rusia: “Sin alto al fuego, la paz es más difícil”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este sábado que la negativa de Rusia a aceptar un alto al fuego antes de iniciar negociaciones de paz complica la situación en el país.

“Observamos que Rusia rechaza los reiterados llamados a cesar las hostilidades y aún no ha fijado cuándo terminará la matanza. Esto dificulta enormemente la situación”, indicó Zelenski a través de un mensaje en X.

El mandatario ucraniano añadió que, si Rusia no muestra disposición siquiera para cumplir una orden básica de detener los ataques, será aún más difícil lograr que tenga la voluntad de alcanzar un acuerdo mucho más amplio, como una coexistencia pacífica con su vecino durante años.

A pesar de ello, Zelenski aseguró que Ucrania, junto con sus aliados, continúa trabajando por la paz y la seguridad en la región.

"Detener la matanza es un elemento clave para detener la guerra", insistió el gobernante ucraniano, que agregó que está preparándose para la reunión que mantendrá el lunes en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se entrevistó el viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, en Alaska (EU).



"Es importante que todo el mundo concuerde en que tiene que haber una conversación a nivel de líderes para esclarecer todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y cómo van a funcionar", comentó Zelenski con relación a la propuesta de Trump de celebrar una cumbre trilateral con Putin.



En declaraciones anteriores, a lo largo de este sábado, el presidente ucraniano fijó entre las prioridades, de cara a la negociación de un acuerdo de paz, la declaración de un alto al fuego en todos los frentes y la liberación de todos los ucranianos en cautiverio ruso.



Además, Zelenski destacó la importancia de unas garantías de seguridad creíbles en las que participen tanto Europa como EU y reclamó que no se decidan cuestiones territoriales sin la implicación de Ucrania.

YC