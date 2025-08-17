El sábado, tres estados liderados por republicanos dijeron estar desplegando cientos de elementos de la Guardia Nacional en la capital estadounidense con el propósito de reforzar el esfuerzo del presidente Trump para reformar la policía en Washington a través de una ofensiva federal contra el crimen y la falta de vivienda. En este escenario, NBC News informó que algunas de las tropas desplegadas en Washington portarán armas de fuego.

NBC News se basó en dos fuentes, una de las cuales añadió que no todos los elementos portarán las armas de fuego.

Un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta dijo en un comunicado que los miembros de la Guardia "pueden estar armados de acuerdo con su misión y entrenamiento".

"Su presencia se centra en apoyar a las autoridades civiles y garantizar la seguridad de la comunidad a la que sirven. La Guardia Nacional de DC mantiene su compromiso de asistir al Distrito de Columbia y servir a sus residentes y visitantes, siempre que sea necesario" , declaró la portavoz, la Mayor de la Guardia Nacional Aérea, Melissa Heintz.

Heintz también dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "está autorizado a movilizar fuerzas adicionales de la Guardia Nacional, según sea necesario, en coordinación con los gobernadores estatales".

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que "como parte del esfuerzo continuo del presidente Trump por lograr un Washington D. C. seguro y hermoso, se desplegarán más tropas de la Guardia Nacional en Washington D. C. — El papel de la Guardia Nacional no ha cambiado. La Guardia Nacional protegerá los activos federales, creará un entorno seguro para que los agentes del orden cumplan con sus funciones cuando sea necesario y proporcionará una presencia visible para disuadir la delincuencia".

Las medidas de los gobernadores se producen apenas días después de que el presidente Donald Trump anunciara que estaba desplegando 800 miembros de la Guardia Nacional en DC y ordenando a agentes policiales federales ayudar a la policía local a patrullar y ejecutar órdenes judiciales en la ciudad.

