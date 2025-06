Michelle Wood, una ciudadana estadounidense de 50 años, captó la atención en TikTok al documentar minuciosamente su proceso de rejuvenecimiento facial en Guadalajara, México. Con una inversión cercana a los 300 mil pesos mexicanos, los usuarios de redes sociales afirman que su apariencia es ahora irreconocible, comentando que "aparenta 26 años".

Un nuevo rostro que desafía la familiaridad

Según Michelle Wood, la metamorfosis ha sido tan profunda que incluso a su propio hijo se le confundió con su pareja. Tanto ella como su círculo cercano han tenido dificultades para asimilar su nueva imagen. En uno de sus videos, Michelle confesó: "Todavía no me reconozco", y añadió: "Nunca me había visto así. Incluso cuando tenía 20 años, no me veía así porque siempre fui muy, muy obesa".

Los procedimientos estéticos que cambiaron su vida

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de TikTok, Michelle Wood reveló los procedimientos a los que se sometió con el fin de refrescar su imagen: un estiramiento facial completo, un levantamiento de frente, blefaroplastia superior e inferior, un lifting de labios y un mini implante de mentón. Ella explicó que su objetivo no era verse de veinte años, sino más bien como si hubiera descansado profundamente durante décadas: "No quería lucir como de 20. Solo quiero lucir como si hubiera dormido por 30 años".

La cirugía fue llevada a cabo por la doctora Maribel Belmontes Castillo, a quien Michelle seleccionó tras examinar los resultados en otras pacientes y consultar opiniones en redes sociales y grupos de Facebook. Michelle destacó el enfoque prudente de la cirujana: "Ella es muy, muy conservadora en su enfoque".

La magnitud de la transformación quedó patente durante una reciente visita al oftalmólogo con su hijo de diecisiete años y medio, cuando el personal médico la confundió con otra persona. Michelle relató la situación: "Lo miraron y dijeron: ‘Oh, tu papá’. Y yo estaba como, ok, frena un poco… no, no es papá". Al verificar la fecha de nacimiento de Michelle, la sorpresa fue evidente: "Wow… tu mamá. Yo estaba como: sí, soy mamá".

Aunque los resultados son favorables, el trayecto no ha sido sencillo. En el tercer día postoperatorio, Michelle se sintió como "una muñeca Braz", describiéndose a sí misma completamente hinchada e incapaz de reconocerse en el espejo. En ese momento, expresó: "Esperando que la hinchazón baje. Ahora mismo no sé quién soy".

Habiendo perdido más de 130 libras en dos ocasiones, Michelle aclaró que el procedimiento también buscaba corregir los efectos del peso en su piel. Compartió su esfuerzo y dedicación: "He trabajado muy duro por lo que quería. Trabajo a tiempo completo más un trabajo a tiempo parcial. Cada vez que puedo ahorrar, lo hago". Y agregó: "Soy madre soltera de gemelos. Siempre he sido madre soltera".

La vivencia de Michelle en Guadalajara fue, según sus palabras, excepcional. Visiblemente contenta, expresó: "El cuidado aquí es excelente. En serio, no puedes negar la calidad del cuidado". Subrayó la dedicación de su doctora: "La doctora me vio todos los días durante los últimos 10 días. Todos los días".

La ahora creadora de contenido también mencionó que la doctora envía una enfermera para pasar la noche con los pacientes durante las primeras 24 horas después de la cirugía, un servicio que calificó de "preciosa y limpia como una patena".

Ante la pregunta sobre los posibles riesgos de operarse en el extranjero, Michelle fue categórica: "Hay riesgos en cualquier cirugía. Para mí, no fue diferente ir a México que ir a cualquier otra área metropolitana donde hubiera tenido que viajar".

Actualmente, mientras continúa su recuperación, Michelle aseguró a sus seguidores que sigue procesando los cambios físicos y las constantes reacciones que recibe. "Todavía estoy muy hinchada… pero estoy encantada con mis resultados. Amo a mi cirujana. Creo que hizo un trabajo fenomenal", afirmó. Concluyó con una reflexión personal: "Mi interior no coincidía con cómo me sentía por fuera o cómo me veía por fuera. Y ahora lo hará".

La reacción viral de los internautas

La asombrosa transformación facial de Michelle Wood ha generado miles de comentarios en las redes sociales. Sus videos siguen acumulando millones de reproducciones, y los internautas se han mostrado impresionados con los resultados:

“¡Estoy de acuerdo en que da miedo, pero te ves increíble!”, “Aparenta 26 años”, “Cuando ves su primer video, antes de hacerse la cirugía, y luego vienes a este, entiendes que es un trabajo espectacular, y ella luce sumamente increíble Hermosa. Con los días, el resultado será aún mejor”, “Nací en Guadalajara y mi hermana se hizo un lavado de cara hace más de un año allí también, y definitivamente iré a las minas en unos 5 años”, "Que sea doctora tiene mucho sentido, sabe cómo queremos vernos".

