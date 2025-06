El aclamado director griego Yorgos Lanthimos y la actriz ganadora del Oscar Emma Stone vuelven a colaborar en “Bugonia”, una provocadora y retorcida película que promete dejar huella. El filme, que estrena en cines de México el próximo 30 de octubre, ya reveló su primer tráiler, elevando la expectativa entre los fans del cine de autor.

Lanthimos, conocido por obras como “The Favourite”, “The Lobster” y “Poor Things”, dirige este inquietante thriller psicológico con tintes de sátira y ciencia ficción.

“Bugonia” es una adaptación libre del clásico de culto surcoreano “Save the Green Planet”, con guion a cargo de Will Tracy (“The Menu”), basado en la obra original de Jang Joon-hwan.

La historia sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías de conspiración, interpretados por Jesse Plemons (“The Power of the Dog”, “Killers of the Flower Moon”) y Emma Stone (“La La Land”, “Poor Things”), quienes secuestran a una poderosa CEO convencidos de que en realidad es una alienígena que planea destruir la Tierra. Lo que inicia como un acto desesperado, se transforma en una pesadilla donde la paranoia, la desconfianza y la locura desdibujan los límites entre lo real y lo absurdo.

El elenco también incluye a Alicia Silverstone, en uno de los papeles más oscuros y enigmáticos de su carrera.

