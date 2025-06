Cambio climático pone en RIESGO a miles de especies de árboles: expertos

El cambio climático pone en riesgo a miles de especies de árboles en todo el mundo, aunque aún existe margen para intervenir mediante medidas urgentes, según un estudio coliderado por el Instituto Botánico de Barcelona (España), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La investigación, de alcance global, fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos y ha sido elaborada en conjunto por el Instituto Botánico de Barcelona, la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Según sus conclusiones, el 70 % de las más de 32 mil especies de árboles analizadas a escala mundial enfrentan amenazas climáticas severas, incluso bajo escenarios de calentamiento moderado.

El estudio subraya la necesidad urgente de implementar estrategias de conservación orientadas a minimizar el impacto humano, especialmente en regiones con bajo estrés climático que podrían funcionar como refugios clave para la biodiversidad forestal.

Árboles: pilares de la vida en la Tierra

La investigación parte del reconocimiento de que los árboles son fundamentales para la vida en el planeta: sostienen ecosistemas, almacenan carbono, purifican el agua, contribuyen al bienestar humano y ofrecen múltiples beneficios para la biodiversidad.

Mediante modelos climáticos, los investigadores analizaron la futura exposición de más de 32 mil especies arbóreas y localizaron las zonas donde estas enfrentarán condiciones sin precedentes. Los resultados indican que muchas especies deberán adaptarse a escenarios climáticos radicalmente distintos a los actuales, especialmente si se materializan los modelos más extremos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Josep Serra-Díaz, investigador del CSIC en el Instituto Botánico de Barcelona y coautor del estudio, enfatiza la urgencia de proteger los ecosistemas forestales antes de que los impactos sean irreversibles. “Este estudio ofrece una visión global que nos permite identificar dónde actuar para conservar y dónde enfocar las estrategias de mitigación y adaptación, aprovechando oportunidades a pequeña escala para mantener la diversidad de nuestros bosques”, señala.

Por su parte, Coline Boonman, investigadora de las universidades de Wageningen y Aarhus, destaca que “casi el 70 % de las especies de árboles experimentarán cambios climáticos significativos en parte de su área de distribución hacia finales de siglo”. En algunos casos, advierte, más de la mitad del hábitat de ciertas especies podría verse afectado bajo un escenario extremo de calentamiento de 4 °C.

Un mapa global de zonas críticas

El estudio ha identificado y mapeado las denominadas “zonas críticas de exposición”: regiones en las que la diversidad local de árboles —es decir, el número de especies presentes en un área determinada— estará especialmente expuesta al cambio climático.

Entre estas regiones se encuentran Eurasia, el noroeste de América del Norte, el norte de Chile y el delta del Amazonas, donde se prevén alteraciones climáticas tan drásticas que muchas especies podrían no sobrevivir sin intervención.

Esta cartografía representa una herramienta valiosa para la planificación de políticas de conservación y para reforzar la resiliencia de los ecosistemas forestales. Debido a su larga esperanza de vida y su incapacidad para desplazarse, los árboles son particularmente vulnerables a los cambios rápidos de temperatura y precipitación.

Cabe destacar que el estudio se centró exclusivamente en la exposición climática, sin considerar amenazas adicionales como la deforestación, la fragmentación del hábitat o la presencia de especies invasoras, factores que, al combinarse, podrían aumentar aún más el nivel de riesgo.

A pesar del panorama preocupante, el estudio también ofrece un mensaje esperanzador: los investigadores han identificado posibles refugios climáticos, es decir, zonas donde las condiciones se mantendrán relativamente estables a lo largo del tiempo. Estos lugares podrían convertirse en santuarios naturales para las especies arbóreas si se gestionan y protegen adecuadamente.

Estas áreas representan una oportunidad clave para diseñar estrategias de conservación a largo plazo. Entre las acciones recomendadas por el estudio se encuentran el monitoreo de especies en alto riesgo, la protección activa de los refugios climáticos frente a la actividad humana y la evaluación de medidas como la migración asistida para garantizar la supervivencia de ciertas especies.

AO