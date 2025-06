Elon Musk reitera críticas al proyecto fiscal de EU

Elon Musk reiteró su desagrado por el extenso proyecto de ley de recortes fiscales y de gasto del presidente Donald Trump, argumentando que la iniciativa que los senadores republicanos se apresuran a aprobar le daría un golpe crítico al mercado laboral y obstaculizaría a las industrias en crecimiento.

“El más reciente borrador del proyecto de ley del Senado destruirá millones de empleos en Estados Unidos y causará un inmenso daño estratégico a nuestro país”, anotó Musk en la red social X, mientras el Senado programaba una votación para iniciar el debate en torno a la medida de casi mil páginas. “Otorga beneficios a las industrias del pasado al tiempo que daña gravemente a las industrias del futuro”.

El director general de Tesla y SpaceX, publicó más tarde que el proyecto de ley sería un “suicidio político para el Partido Republicano”. Las críticas reabren un reciente y acalorado conflicto entre el extitular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus iniciales en inglés) el gobierno del que se distanció recientemente. También representan otro dolor de cabeza para la cúpula republicana en el Senado, la cual ha pasado el fin de semana trabajando horas extras para obtener la aprobación del proyecto en su cámara y sea promulgada antes del plazo que fijó Trump del 4 de julio.

Musk ya había dejado en claro su opinión en torno al “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump. Días después de dejar el gobierno federal el mes pasado, aseguró que la iniciativa estaba “repleta de despilfarro” y era una “repugnante abominación”.

“Los que votaron por él deberían estar avergonzados: saben que hicieron mal. Lo saben”, escribió en X a principios de este mes. En otra publicación, el acaudalado donante del Partido Republicano, que recientemente había pronosticado que se alejaría de las donaciones políticas, amenazó con despedir a los legisladores que “traicionaron al pueblo estadounidense”.

Cuando Trump respondió diciendo que estaba decepcionado con Musk, estalló un intercambio verbal que se intensificó rápidamente. Musk insinuó, sin presentar pruebas, que Trump -quien pasó la primera parte del año como uno de sus aliados más cercanos- aparece en los archivos relacionados con el abusador sexual Jeffrey Epstein.

El magnate sudafricano finalmente intentó reconciliarse con el gobierno, diciendo que lamentaba algunas de sus publicaciones que “fueron demasiado lejos”.

Trump respondió de manera similar en una entrevista con The New York Post, asegurando: “Estas cosas pasan. No lo culpo por nada”.

Y es que el presidente de EU reivindicó su polémico plan fiscal y de presupuesto, denominado el “grande y hermoso proyecto de ley”, mientras algunos senadores republicanos se oponían a abrir su debate formal.

“Estados Unidos quiere impuestos reducidos, incluyendo ningún impuesto sobre las propinas, horas extra y la seguridad social, deducciones de intereses en autos, seguridad fronteriza, un Ejército fuerte y una ley que es grandiosa para nuestros campesinos, manufactureros y el empleo general”, escribió el mandatario en la red Truth Social.

En particular, criticó al senador Thom Tillis de Carolina del Norte, uno de los legisladores de su partido que votaron este sábado en contra de abrir el debate del proyecto, que amplía recortes de impuestos del primer periodo de Trump (2017-2021), eleva el gasto en defensa y en control migratorio, mientras reduce programas sociales.

Tillis expresó en un pronunciamiento que él no apoyaría el plan por ahora porque “resultaría en la pérdida de decenas de miles de millones de dólares de fondos para Carolina del Norte, incluyendo en hospitales y comunidades rurales”.

El comentario le valió el ataque de Trump: “Thom Tillis está cometiendo un gran error para Estados Unidos y la maravillosa gente de Carolina del Norte”.

Cronología

23 de Abril. Elon Musk anuncia que reducirá significativamente su rol en el Gobierno de EU, en respuesta a críticas de empleados públicos y presiones de inversores por la caída de Tesla.

29 de mayo. Cumplidos sus 130 días como “special government employee”, Musk se retira oficialmente durante un acto en la Casa Blanca. Trump lo elogia como “uno de los mayores líderes empresariales e innovadores del mundo”.

30 de mayo. Musk reaparece criticando públicamente el polémico paquete de gasto de Trump (el llamado “One Big Beautiful Bill”), acusándolo de contradecir los objetivos de contención de déficit.

3 de junio. El magnate sudafricano arremete en X contra el plan de Trump, calificándolo de “abominación repugnante” y hace un llamado a presionar al Congreso para frenar la ley.

5 de junio. El enfrentamiento escala. Musk sugiere enjuiciar a Trump, acusa al presidente de estar en los “archivos Epstein” y amenaza con desactivar el programa Dragon de SpaceX.

