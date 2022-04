Viral: Intenta ingresar a escondidas a su casa; mascota la delata

El sistema de Circuito Cerrado de una familia de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) captó un curioso momento ocurrido durante la madrugada del pasado domingo 3 de abril en su domicilio, protagonizado por una persona que parecía esconderse al ingresar al lugar y cuya misión de pasar desapercibida no resultó exitosa, pero sí viral.

Según lo compartido en TikTok por la protagonista del video, identificada por medios locales como Talid Rojas, el fin de semana había salido de fiesta y no pudo cumplir con la hora de llegada pactada con sus padres, por lo que procedió a hacer hasta lo imposible con tal de no ser atrapada y enfrentar un castigo, no obstante, su perro se encargó de delatarla en una ocasión y el video del momento terminó confirmándolo.

En la publicación, Rojas se muestra bailando en la fiesta por un instante y posteriormente se ve como recorre a gatas el patio de su casa a su llegada, en donde su juguetón perrito aparece de la nada dirigiendo unos ladridos e ignorando su pedido de guardar silencio. A decir de la joven había llegado después de las 04:00 horas a su hogar.

“No es de borracha aclaro (sic)! Fue porque llegué muy tarde", describe en TikTok la joven, quien además explica en un comentario el contexto de la escena que de inmediato se volvió viral: "No quería que me vean por la ventana para tratarme, obviamente sabía de las cámaras. No estoy incentivando consumir alcohol, estaba sobria".

Los internautas se unieron a la conversación con comentarios divertidos, experiencias similares y hubo hasta quienes apostaban al castigo que no solamente habría recibido Talid, sino también su mascota por haberla delatado tras llegar después del horario permitido.

@0911ttt No es de borracha aclaro! Fue porque llegué muy tarde �� ♬ original sound - Gabriela

RG