Una familia oriunda de Michoacán, que vive en la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, denunció a una mujer por un acoso sistemático de índole racista a sus personas y propiedad durante un año, sin que las autoridades locales hicieran mucho al respecto, hasta que el caso se hizo popular en redes sociales.

Todo salió a la luz cuando la hija de la pareja, Fátima Suárez, difundió el caso del acoso que sus padres recibieron de una mujer estadounidense que dañaba su propiedad y acosaba con frases racistas y xenófobas; todo captado por cámaras de videovigilancia. Pero el delito sucedió durante un año y, al parecer, las autoridades no hicieron gran cosa, hasta que se hizo mediático, lo que ha levantado la polémica e indignación entre la comunidad hispana de aquel estado.



"¡Muéstrenme algún papel, porque yo sé que ustedes no compraron esta casa, no tienen suficiente dinero!", "¡Ilegales que viven aquí, váyanse!", "Ustedes son un montón de ilegales a los que no les pertenece una propiedad estadounidense. ¡Váyanse al c...", son algunos de los comentarios racistas que la mujer hace directamente a las cámaras de seguridad de la casa de la familia michoacana.

La mujer, de 54 años, ha sido identificada como Judy Ann Kline y hasta ahora le fueron fincados cargos por robo, daño material y uso ilegal de un arma; y deberá comparecer en la corte. Su acoso con lenguaje racista comenzó desde enero de 2022 y se repitió en varias ocasiones durante ese año. El más grave de los hechos se dio cuando sacó un martillo para dañar la puerta y, según declaraciones de los afectados, amenazó con el arma a uno de los integrantes de la familia.

Judy entró al sótano de su hogar y causó daños, luego amenazó al padre de familia con un martillo. La policía la arrestó, pero no pasó a mayores y suguió acosando, robó el correo y permanecía sentada en la propiedad hasta altas horas de la noche. Volvió a ser detenida y nada. Ahora, con el escándalo mediático, sí deberá responder ante la ley.

