Más de 400 camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza desde Egipto

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzaron a ingresar este domingo a la Franja de Gaza desde Egipto, en cumplimiento del acuerdo de alto al fuego pactado entre Israel y Hamás , vigente desde el pasado viernes.

En la zona fronteriza de Rafah, largas filas de vehículos esperan su turno para cruzar hacia Gaza por los pasos de Kerem Shalom y Al Awja, controlados por Israel, según reportó el canal Al Qahera News.

De acuerdo con ese medio, vinculado a los servicios de inteligencia egipcios, se prevé que durante la jornada ingresen unos 400 camiones con alimentos, medicinas, gas y otros suministros esenciales, en lo que calificaron como la mayor operación humanitaria desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Hasta el momento, cerca de 300 camiones ya han atravesado los cruces, tras ser inspeccionados por las autoridades israelíes, mientras decenas más permanecen en espera a lo largo de una carretera de cinco kilómetros en Rafah.

El acuerdo de tregua, firmado el miércoles en Egipto, permitirá el ingreso diario de hasta 600 camiones de ayuda, gestionados por la ONU, organizaciones internacionales, el sector privado y países donantes.

La tregua marca también el inicio de la primera fase del plan de paz impulsado por Estados Unidos, que incluye la liberación de rehenes israelíes y la excarcelación de cientos de palestinos.

Mientras tanto, rescatistas gazatíes recuperaron 117 cuerpos entre los escombros en las primeras 24 horas de la tregua, elevando a más de 67 mil 800 los fallecidos desde el inicio del conflicto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

VIDEO | Empieza a entrar ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto según el acuerdo de alto el fuego. pic.twitter.com/JH4Ozgpz3o— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 12, 2025

Pese a la devastación, equipos locales han comenzado a reparar redes de agua, electricidad y alcantarillado, intentando restablecer servicios básicos en zonas destruidas.

La retirada parcial del ejército israelí a la llamada “línea amarilla” dejó bajo su control más del 50% del territorio, aunque abandonó varias áreas urbanas. Miles de desplazados ya han comenzado a regresar al norte del enclave.

Por su parte, Egipto anunció una cumbre internacional este lunes en Sharm el Sheij, presidida por Donald Trump y Abdel Fattah Al Sisi , para firmar el plan de paz con la presencia de líderes como Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

