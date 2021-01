Un adolescente de 15 años fue agredido brutalmente a la salida de su escuela en París. Desde entonces, su familia ha buscado reunir información que llegue a la detención de los atacantes, quienes lo dieron por muerto el pasado 15 de enero.

Yuriy celebró su cumpleaños número 15 internado en un hospital, indica el diario Midi libre, de Montpellier. El adolescente fue golpeado por una docena de sujetos a la salida de su escuela, localizada en el distrito 15 de París, Francia.

Según una prima del joven, ''Yuriy estaba con unos amigos después de la escuela, entre las cinco y las seis de la tarde, cuando llegaron un grupo de personas, aparentemente de Vanves (...) Cuando mi primo trató de correr, se cayó al suelo y allí lo golpearon. Realmente no creo que Yuriy estuviera involucrado de ninguna manera en este tipo de cosas'', indica, señalando que podría haberse tratado de un asunto de pandillas rivales.

���� Consternación en Francia. Un grupo de jóvenes dio una brutal paliza a #Yuriy, un chico de 14 años, cuando salía de la escuela en el distrito 15 de París, el 15 de enero. Está en coma inducido y buscan a los agresores. pic.twitter.com/IGyx3HWf9v — Alejo Schapire (@aschapire) January 23, 2021

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar donde se registró la agresión y lo trasladaron al hospital Necker, donde fue inducido a un coma. Su madre Nataliya, le confió al sitio Actu.fr que aún se encuentra en estado de shock: ''Cuando lo vi en el camión de bomberos, su cráneo estaba abierto en varios lugares, fue realmente horrible. Fue agredido con barras de hierro y muletas. Me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolor, que tenía frío y que no quería morir''. Además, indicó que ya presentó una denuncia y alertó a la embajada de Ucrania de donde ella es originaria.

El pasado 15 de enero se abrió una investigación por ''intento de homicidio'', y mediante imágenes que fueron capturadas por cámaras instaladas en el lugar, la familia de Yuriy hace un llamado a través de las redes sociales para recolectar testimonios que los lleven a dar con los responsables. Además, la madre creó una cuenta en Instagram donde busca recopilar cualquier información.

El video de la agresión ha llamado la atención de diferentes personalidades, entre las que se encuentran el futbolista del Barcelona Antoine Griezmann, y el ex portero del Real Madrid, Iker Casillas.

